Стало известно, как изменился уровень заболеваемости ОРВИ в России

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России за минувшую неделю составил 7,7%, закрыты 87 детских садов и 267 школ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

" П о и т о г а м с е д ь м о й н е д е л и 2 0 2 5 г о д а в Р о с с и и з а р е г и с т р и р о в а н р о с т з а б о л е в а е м о с т и р е с п и р а т о р н ы м и в и р у с н ы м и и н ф е к ц и я м и н а 7 , 7 % п о с р а в н е н и ю с п р е д ы д у щ е й н е д е л е й . О б щ е е к о л и ч е с т в о з а ф и к с и р о в а н н ы х с л у ч а е в д о с т и г л о 9 3 2 т ы с я ч " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и в е д о м с т в а .

В Роспотребнадзоре также отметили превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ в 49 регионах. В 30 субъектах РФ количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошедшей неделей, добавили там.

Среди негриппозных вирусов преобладают РС-вирусы и риновирусы, отметили в ведомстве. Для предотвращения распространения ОРВИ были закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских детских садов в 26 субъектах РФ, в также 8 школ-интернатов. Частично закрыты 1 898 групп дошкольников, 6 252 класса, 44 группы в школах-интернатах и 63 группы в профессионально-технических училищах.