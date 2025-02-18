Стало известно, как изменился уровень заболеваемости ОРВИ в России

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России за минувшую неделю составил 7,7%, закрыты 87 детских садов и 267 школ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тысяч", - говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре также отметили превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ в 49 регионах. В 30 субъектах РФ количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошедшей неделей, добавили там.
Среди негриппозных вирусов преобладают РС-вирусы и риновирусы, отметили в ведомстве. Для предотвращения распространения ОРВИ были закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских детских садов в 26 субъектах РФ, в также 8 школ-интернатов. Частично закрыты 1 898 групп дошкольников, 6 252 класса, 44 группы в школах-интернатах и 63 группы в профессионально-технических училищах.
"Также по итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрировано 6,5 тыс. COVID-19, что на 8,3% ниже, чем на прошлой неделе", - заключили в ведомстве.