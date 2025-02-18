Мужчина забыл собственное имя из-за редкой болезни

48-летний американец Райан Альто забыл собственное имя из-за редкого заболевания головного мозга. Историю мужчины опубликовало издание Daily Mail.

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Мужчина столкнулся с симптомами, похожими на симптомы гриппа, в октябре 2024 года. Затем он начал хуже ориентироваться в пространстве. Спустя неделю после появления симптомов жена убедила Альто обратиться к врачу — к тому моменту он перестал реагировать на свое имя и начал видеть галлюцинации. В течение следующих пяти дней у американца начались припадки, его сердце останавливалось, он перестал различать окружающих.

Еще через две недели Альто поставили диагноз: анти-NMDA-рецепторный энцефалит — редкое нейроиммунологическое заболевание. Оно заставляет организм вырабатывать антитела, атакующие рецепторы в головном мозге, вызывая отеки и ряд неврологических и психиатрических симптомов, включая нарушение речи и ходьбы. Врачи отмечают, что спровоцировать заболевание могут раковые опухоли и некоторые виды вирусов герпеса, хотя что именно стало триггером в случае Альто, неизвестно.

Мужчина впал в восьминедельную кому, и даже когда он вышел из нее, не мог ходить, стоять, поднимать руки, а его галлюцинации продолжались — он верил, что плюшевая собака настоящая. По словам женщины, случай ее мужа осложняется образованием тромбов по всему телу. Однако она считает, что он уже добился больших успехов в восстановлении.

« О н с п о с о б е н с л е д и т ь з а л ю д ь м и г л а з а м и , с о с а т ь к у с о ч к и л ь д а , к о г д а е г о к о р м я т , п о д н и м а т ь р у к и , н о г и и т е л о с к р о в а т и , г о в о р и т ь с п о м о щ ь ю с в о е г о р е ч е в о г о к л а п а н а н а т р а х е е . Н о N M D A - э н ц е ф а л и т и н о г д а в ы з ы в а е т к р а т к о в р е м е н н у ю п о т е р ю п а м я т и ( ч а с т о в р е м е н н у ю ) . К а к в ф и л ь м е « 5 0 п е р в ы х с в и д а н и й » , м о з г Р а й а н а п е р е з а г р у ж а е т с я к а ж д ы е н е с к о л ь к о м и н у т , ч т о в ы з ы в а е т у н е г о к р а й н ю ю ф р у с т р а ц и ю » , — Д ж е н н и ф е р .

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