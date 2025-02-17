В России появился отечественный препарат для похудения

Директор по новым продуктам, член совета директоров компании «Промомед» Кира Заславская заявила РИА Новости, что на рынок выходит первый отечественный прорывной препарат для похудения «Тирзетта» (тирзепатид).

По словам Заславской, компании удалось разработать особую технологию очистки и выделения субстанции. В связи с этим пациенты могут быть уверены в строении и качестве каждой молекулы препарата и в эффективности и безопасности самого средства.

« Т и р з е п а т и д – э т о п е р в ы й п р е п а р а т , к о т о р ы й м а к с и м а л ь н о с е л е к т и в н о д е й с т в у е т и м е н н о н а ж и р о в у ю к л е т к у . О н п р и в о д и т к т о м у , ч т о п р о и с х о д и т р а з р у ш е н и е ж и р о в … С е л е к т и в н о е в о з д е й с т в и е н а ж и р о в у ю к л е т к у п р и в о д и т к т о м у , ч т о ж и р у х о д и т , а м ы ш ц ы о с т а ю т с я » , — п о д е л и л а с ь З а с л а в с к а я .

До этого издание Daily Mail сообщало, что в Великобритании черный рынок препарата «Оземпик» обнаружили в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Корреспондент издания нашел множество объявлений по покупке препарата. Журналист решил приобрести его, чтобы проверить, как работает черный онлайн-рынок.