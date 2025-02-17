Врачи помогли женщине, проглотившей 35 оливковых косточек и 28 семян фиников

В Турции пожилую женщину госпитализировали с болями в животе. Проведя исследование, врачи выяснили, что в желудке пациентки находятся 35 оливковых косточек, 28 семян фиников, а также пять камней. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

92-летнюю Шерифе Ай положили в больницу 5 февраля. У старушки наблюдалась рвота и сильная боль в животе и рвоту. Обследование показало, что в ее желудке и кишечнике находились десятки косточек и семян, а также крупные камни. Один из них заблокировал тонкий кишечник пациентки, что привело к его разрыву и повреждению тканей.

Медики провели оперативное хирургическое вмешательство, которое длилось два часа. Специалисты удалили поврежденные участки кишечника и все инородные тела. После операции Шерифе Ай провела пять дней в реанимации, восстанавливаясь после процедуры.

Женщина рассказала журналистам, что всегда проглатывала косточки, так как очень любила финики и оливки. По словам медиков, в некоторых случаях для лечения подобных образований используются газированные напитки. Их кислотность и содержание углекислого газа могут помочь разрушить некоторые типы масс. Тем не менее данный метод не всегда эффективен и применяется как начальное лечение перед операцией.

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