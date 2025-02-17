Российский препарат от заболеваний ЖКТ выведут на китайский рынок

Компания «Биннофарм» впервые осуществляет регистрацию препарата в Китае, о планах открыть представительство в этой стране было сообщено в конце 2022 года. Субстанция для лекарства выпускается на заводах во Франции и Китае.

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Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» подала заявку на регистрацию препарата необутин в Китае, сообщил генеральный директор общества Рустем Муратов. Стало известно, что документы были поданы в конце ноября 2024 года, и это один из первых российских медикаментов, которые проходят регистрацию в КНР.

Необутин содержит активное вещество тримебутин и показан при болях, спазмах и дискомфорте в области живота. В реестре лекарственных средств России зарегистрированы три препарата с таким названием. «Биннофарм Групп» является владельцем регистрационного удостоверения на гранулы для приготовления суспензии, а производством готовой формы занимается компания «Алиум». Субстанция для препарата выпускается на заводах во Франции и Китае.

Компания «Биннофарм» впервые осуществляет регистрацию препарата в Китае, о планах открыть представительство в этой стране было сообщено в конце 2022 года. В настоящее время лишь несколько российских медикаментов выходят на китайский рынок, пишет «Коммерсант».

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