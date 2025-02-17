Врачи спасли мужчину, который за сутки пережил 25 остановок сердца

Пациента уже выписали домой. Врачи клинической больницы имени Буянова в Москве спали жизнь 62-летнего мужчины, который за сутки перенёс 25 остановок сердца.

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О с о б е н н о с т и з а б о л е в а н и я н е п о з в о л я л и в р а ч а м и с п о л ь з о в а т ь с т а н д а р т н у ю т а к т и к у л е ч е н и я , и о н и п р и н я л и р е ш е н и е п р о в е с т и о п е р а ц и ю у н и к а л ь н ы м м е т о д о м , — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Сердце пациента работало благодаря специальному дефибриллятору, однако он был практически разряжен, когда мужчина обратился к медикам. Во время операции его подключили к системе поддержания жизнедеятельности. Врачи в течение семи часов выявляли аритмогенные участки, чтобы восстановить нормальную работу сердца. К счастью, вмешательство прошло успешно. Теперь пациент восстанавливается дома.