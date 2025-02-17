Врачи спасли москвича, который за сутки пережил 25 остановок сердца

Пациента уже выписали домой. Врачи клинической больницы имени Буянова в Москве спали жизнь 62-летнего мужчины, который за сутки перенёс 25 остановок сердца.

Врачи спасли мужчину, который за сутки пережил 25 остановок сердца
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Особенности заболевания не позволяли врачам использовать стандартную тактику лечения, и они приняли решение провести операцию уникальным методом, рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Сердце пациента работало благодаря специальному дефибриллятору, однако он был практически разряжен, когда мужчина обратился к медикам. Во время операции его подключили к системе поддержания жизнедеятельности. Врачи в течение семи часов выявляли аритмогенные участки, чтобы восстановить нормальную работу сердца. К счастью, вмешательство прошло успешно. Теперь пациент восстанавливается дома.

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Анастасия Ракова