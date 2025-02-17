Хирурги прооперировали долгожительницу с переломом шейки бедра

Возрастную пациентку с переломом шейки бедра успешно прооперировали в Новосибирске. 91-летняя жительница Болотнинского района споткнулась о порог и упала в собственном доме, к счастью, все обошлось.

Женщина сначала поступила в местную ЦРБ, далее ее направили в ГКБ № 25 в Новосибирск.

« В Г К Б № 2 5 н а ш е й п а ц и е н т к е п р о в е л и о с т е о с и н т е з – с о п о с т а в и л и к о с т н ы е о т л о м к и и з а ф и к с и р о в а л и и х м е т а л л и ч е с к о й к о н с т р у к ц и е й . С е й ч а с о н а у ж е д о м а , у ж е п о л у ч а е т д о з и р о в а н н у ю л е г к у ю н а г р у з к у н а с у с т а в . Ч е м б ы с т р е е п а ц и е н т а а к т и в и з и р о в а т ь , н а н о г и п о с т а в и т ь , т е м б о л е е б л а г о п р и я т н ы м б у д е т п р о г н о з » , – р а с с к а з а л х и р у р г Б о л о т н и н с к о й Ц Р Б А б д е л ь Т а й м у с а е в .

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Добавим, что еще 10-15 лет назад переломы шейки бедра оперировались не так часто, как сейчас, отмечает заведующий травматолого-ортопедическим отделением ГКБ № 25 Василий Константинов.

Чтобы избежать переломов, следует употреблять полноценный белок, мясо говядины, печень, и вести активный образ жизни. Даже в пожилом возрасте полезны пешие прогулки и легкий труд в огороде.