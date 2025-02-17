Хирурги прооперировали долгожительницу с переломом шейки бедра

Новосибирские хирурги спасли долгожительницу с переломом шейки бедра
Возрастную пациентку с переломом шейки бедра успешно прооперировали в Новосибирске. 91-летняя жительница Болотнинского района споткнулась о порог и упала в собственном доме, к счастью, все обошлось.
Женщина сначала поступила в местную ЦРБ, далее ее направили в ГКБ № 25 в Новосибирск.
«В ГКБ № 25 нашей пациентке провели остеосинтез – сопоставили костные отломки и зафиксировали их металлической конструкцией. Сейчас она уже дома, уже получает дозированную легкую нагрузку на сустав. Чем быстрее пациента активизировать, на ноги поставить, тем более благоприятным будет прогноз», – рассказал хирург Болотнинской ЦРБ Абдель Таймусаев.
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Добавим, что еще 10-15 лет назад переломы шейки бедра оперировались не так часто, как сейчас, отмечает заведующий травматолого-ортопедическим отделением ГКБ № 25 Василий Константинов.
Чтобы избежать переломов, следует употреблять полноценный белок, мясо говядины, печень, и вести активный образ жизни. Даже в пожилом возрасте полезны пешие прогулки и легкий труд в огороде.