Новосибирские хирурги спасли долгожительницу с переломом шейки бедра

Возрастную пациентку с переломом шейки бедра успешно прооперировали в Новосибирске. 91-летняя жительница Болотнинского района споткнулась о порог и упала в собственном доме, к счастью, все обошлось.

Хирурги прооперировали долгожительницу с переломом шейки бедра
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Женщина сначала поступила в местную ЦРБ, далее ее направили в ГКБ № 25 в Новосибирск.

«В ГКБ 25 нашей пациентке провели остеосинтез сопоставили костные отломки и зафиксировали их металлической конструкцией. Сейчас она уже дома, уже получает дозированную легкую нагрузку на сустав. Чем быстрее пациента активизировать, на ноги поставить, тем более благоприятным будет прогноз», рассказал хирург Болотнинской ЦРБ Абдель Таймусаев.
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Добавим, что еще 10-15 лет назад переломы шейки бедра оперировались не так часто, как сейчас, отмечает заведующий травматолого-ортопедическим отделением ГКБ № 25 Василий Константинов.

Чтобы избежать переломов, следует употреблять полноценный белок, мясо говядины, печень, и вести активный образ жизни. Даже в пожилом возрасте полезны пешие прогулки и легкий труд в огороде.

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Василий Константинов