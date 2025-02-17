Как Россия совершила прорыв в борьбе с раком

В России появляются новые разработки и технологии, которые помогают в борьбе с раком различных видов. Инновации необходимы, поскольку в стране ежегодно выявляют десятки тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Какими революционными ноу-хау может похвастаться Россия, когда смертельный диагноз перестанет быть таковым — в материале NEWS.ru.

Сколько человек больны раком в России

Ежегодно в России выявляют около 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Под диспансерным наблюдением находятся более 4 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. С 2018 года благодаря модернизации онкологической службы пятилетняя выживаемость пациентов увеличилась на 5,5%. Кроме того, вырос уровень диагностики. Врачи чаще стали выявлять рак на ранней стадии — этот показатель увеличился на 3%.

Отстает ли Россия от других стран в борьбе с раком

В ведущих российских онкологических центрах квалификация врачей и методики лечения находятся на мировом уровне и продвигаются так же, как в передовых странах, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук Дмитрий Купраш.

« В п р о в и н ц и и н а б л ю д а е т с я о т с т а в а н и е . Э т о н е у н и к а л ь н а я р о с с и й с к а я п р о б л е м а , н о у м е н я т а к о е в п е ч а т л е н и е , ч т о в Р Ф о н а в ы р а ж е н а о с т р е е , ч е м в д р у г и х р а з в и т ы х с т р а н а х » , — п о я с н и л с о б е с е д н и к .

Как сообщили NEWS.ru в ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, развитие отечественных технологий в борьбе с онкологическими заболеваниями является стратегическим приоритетом.

« Р а б о т а н а д с о з д а н и е м л е к а р с т в е н н ы х п р е п а р а т о в н о в о г о п о к о л е н и я , к о т о р ы е д е м о н с т р и р у ю т в ы с о к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь н а э т а п е и с п ы т а н и й н а ж и в о т н ы х , — н а с т о я щ и й п р о р ы в в о н к о л о г и и » , — р а с с к а з а л и п р е д с т а в и т е л и и с с л е д о в а т е л ь с к о г о ц е н т р а .

Какие виды рака научились лечить в России

По словам Купраша, из недавних достижений медицины, которые существенно повлияли на эффективность лечения отдельных видов онкозаболеваний, самое яркое — блокаторы иммунологических чекпойнтов.

« О н и п о д х о д я т н е д л я в с е х в и д о в р а к а , а т о л ь к о д л я т е х , г д е м н о г о м у т а н т н ы х п е п т и д о в , н а к о т о р ы е м о г у т с р е а г и р о в а т ь Т - л и м ф о ц и т ы . В п е р в у ю о ч е р е д ь э т о м е л а н о м а и к о л о р е к т а л ь н ы й р а к . С у щ е с т в у ю т э ф ф е к т и в н ы е м е т о д ы р а н н е г о о б н а р у ж е н и я о б о и х в и д о в » , — р а с с к а з а л п р о ф е с с о р .

Ученый подчеркнул, что профилактика и своевременное обнаружение болезни остаются главными инструментами борьбы с раком вне зависимости от его вида.

« С у щ е с т в у е т о д н о у н и в е р с а л ь н о е п р а в и л о : ч е м р а н ь ш е о б н а р у ж е н о з л о к а ч е с т в е н н о е п е р е р о ж д е н и е , т е м в ы ш е ш а н с ы н а у с п е ш н о е и з л е ч е н и е . Н а п р и м е р , д л я р а к а м о л о ч н о й ж е л е з ы , ш е й к и м а т к и , п р о с т а т ы , к о ж и , к и ш е ч н и к а и р я д а д р у г и х с у щ е с т в у ю т н е с л о ж н ы е , н о э ф ф е к т и в н ы е с п о с о б ы д и а г н о с т и к и , к о т о р ы е в к л ю ч е н ы в п р о г р а м м ы д и с п а н с е р и з а ц и и . Н е с л е д у е т и м и п р е н е б р е г а т ь » , — п о я с н и л у ч е н ы й .

Спасут ли онкобольных вакцины от рака

В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о разработке и испытаниях вакцин от рака. По данным Купраша, начинаются или уже проводятся клинические исследования нескольких онковакцин с разными механизмами действия.

« Э т о н е т о л ь к о р а з н ы е , н о и д о в о л ь н о с л о ж н ы е м е х а н и з м ы , т р е б у ю щ и е д л я п о н и м а н и я з н а н и й х о т я б ы к р а т к о г о к у р с а и м м у н о л о г и и . З а д а ч а в с е х о н к о в а к ц и н — а к т и в и р о в а т ь о т в е т и м м у н н о й с и с т е м ы н а р а к о в ы е к л е т к и . К р о м е т о г о , о н к о л и т и ч е с к и е в и р у с ы у б и в а ю т р а к о в ы е к л е т к и н а п р я м у ю . В а к ц и н ы , к о т о р ы е н а п р а в л е н ы н а с у щ е с т в у ю щ у ю о п у х о л ь , н а з ы в а ю т т е р а п е в т и ч е с к и м и в о т л и ч и е о т п р о ф и л а к т и ч е с к и х , п р е д о т в р а щ а ю щ и х з а р а ж е н и е о н к о г е н н ы м и в и р у с а м и ( п а п и л л о м ы ч е л о в е к а , г е п а т и т а В ) » , — р а с с к а з а л К у п р а ш .

По его словам, терапевтические вакцины исследуются в мире уже несколько десятилетий, и не стоит ждать от них чудес. Однако в сочетании с другими методами лечения они могут существенно продлить жизнь пациентов и помочь некоторым добиться длительной ремиссии.

Почему все говорят о вакцинах

Купраш отметил, что всплеск активности в области разработки онковакцин связан не только с прорывами в науке и технологиях, но и с изменениями в законодательстве. В 2024 году заработал так называемый механизм госпитальных исключений, позволяющий проводить клинические исследования на небольших группах пациентов или индивидуально.

В НМИЦ радиологии Минздрава NEWS.ru рассказали, что ведут активную работу сразу по двум направлениям вакцин. Первое — препарат «ЭнтероМикс».

« О н о с н о в а н н а с о ч е т а н и и ч е т ы р е х н е п а т о г е н н ы х в и р у с о в , к о т о р ы е о б л а д а ю т с п о с о б н о с т ь ю у н и ч т о ж а т ь з л о к а ч е с т в е н н ы е к л е т к и и о д н о в р е м е н н о а к т и в и р о в а т ь п р о т и в о о п у х о л е в ы й и м м у н и т е т п а ц и е н т а » , — о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е и с с л е д о в а т е л ь с к о г о ц е н т р а .

Второе направление — персонализированные мРНК-вакцины.

« П р и н ц и п и а л ь н о е о т л и ч и е э т о г о м е т о д а з а к л ю ч а е т с я в и н д и в и д у а л ь н о м п о д х о д е . Н а о с н о в е г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а о п у х о л и к а ж д о г о п а ц и е н т а с о з д а е т с я у н и к а л ь н а я в а к ц и н а , с п о с о б н а я „ н а у ч и т ь “ и м м у н н у ю с и с т е м у р а с п о з н а в а т ь р а к о в ы е к л е т к и » , — р а с с к а з а л и в Н М И Ц .

Когда ждать первые результаты испытаний

Сроки наблюдения за пациентами различаются в зависимости от типа опухолей, которые могут быть более или менее агрессивными, рассказал Купраш.

« О д и н и з с т а н д а р т н ы х к р и т е р и е в о ц е н к и у с п е х а — п я т и л е т н я я в ы ж и в а е м о с т ь . О д н а к о п о и с т е ч е н и и б о л е е к о р о т к о г о п е р и о д а м о ж н о д е л а т ь п р о м е ж у т о ч н ы е в ы в о д ы о к а ч е с т в е к л и н и ч е с к о г о о т в е т а н а л е ч е н и е . В к а ж д о м и с с л е д о в а н и и е с т ь ( и л и д о л ж е н б ы т ь ) ч е т к и й п л а н , к о г д а и н а ч т о п р е д п о л а г а е т с я с м о т р е т ь » , — п о я с н и л п р о ф е с с о р .

В НМИЦ радиологии, комментируя разработку онколитической вакцины, уточнили, что за последние несколько лет завершен полный цикл доклинических исследований, подтвердивших эффективность и безопасность препарата.

« П р о т и в о о п у х о л е в ы й э ф ф е к т в а р ь и р у е т с я о т з а м е д л е н и я р о с т а о п у х о л и д о т о г о м о м е н т а , к о г д а о н а п о л н о с т ь ю у н и ч т о ж а е т с я » , — с о о б щ и л и в н а у ч н о й о р г а н и з а ц и и .

Ранее член-корреспондент РАН заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил NEWS.ru, что на Западе ученые разрабатывают множество вакцин от рака. Однако российские препараты такого рода более эффективны, отметил он. По словам Чумакова, зарубежные вакцины действуют лишь на 15% пациентов.