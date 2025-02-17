«Опухоль уничтожается»: как Россия совершила прорыв в борьбе с раком
В России появляются новые разработки и технологии, которые помогают в борьбе с раком различных видов. Инновации необходимы, поскольку в стране ежегодно выявляют десятки тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Какими революционными ноу-хау может похвастаться Россия, когда смертельный диагноз перестанет быть таковым — в материале NEWS.ru.
Сколько человек больны раком в России
Ежегодно в России выявляют около 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Под диспансерным наблюдением находятся более 4 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. С 2018 года благодаря модернизации онкологической службы пятилетняя выживаемость пациентов увеличилась на 5,5%. Кроме того, вырос уровень диагностики. Врачи чаще стали выявлять рак на ранней стадии — этот показатель увеличился на 3%.
Отстает ли Россия от других стран в борьбе с раком
В ведущих российских онкологических центрах квалификация врачей и методики лечения находятся на мировом уровне и продвигаются так же, как в передовых странах, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук Дмитрий Купраш.
«В провинции наблюдается отставание. Это не уникальная российская проблема, но у меня такое впечатление, что в РФ она выражена острее, чем в других развитых странах», — пояснил собеседник.
Как сообщили NEWS.ru в ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, развитие отечественных технологий в борьбе с онкологическими заболеваниями является стратегическим приоритетом.
«Работа над созданием лекарственных препаратов нового поколения, которые демонстрируют высокую эффективность на этапе испытаний на животных, — настоящий прорыв в онкологии», — рассказали представители исследовательского центра.
Какие виды рака научились лечить в России
По словам Купраша, из недавних достижений медицины, которые существенно повлияли на эффективность лечения отдельных видов онкозаболеваний, самое яркое — блокаторы иммунологических чекпойнтов.
«Они подходят не для всех видов рака, а только для тех, где много мутантных пептидов, на которые могут среагировать Т-лимфоциты. В первую очередь это меланома и колоректальный рак. Существуют эффективные методы раннего обнаружения обоих видов», — рассказал профессор.
Ученый подчеркнул, что профилактика и своевременное обнаружение болезни остаются главными инструментами борьбы с раком вне зависимости от его вида.
«Существует одно универсальное правило: чем раньше обнаружено злокачественное перерождение, тем выше шансы на успешное излечение. Например, для рака молочной железы, шейки матки, простаты, кожи, кишечника и ряда других существуют несложные, но эффективные способы диагностики, которые включены в программы диспансеризации. Не следует ими пренебрегать», — пояснил ученый.
Спасут ли онкобольных вакцины от рака
В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о разработке и испытаниях вакцин от рака. По данным Купраша, начинаются или уже проводятся клинические исследования нескольких онковакцин с разными механизмами действия.
«Это не только разные, но и довольно сложные механизмы, требующие для понимания знаний хотя бы краткого курса иммунологии. Задача всех онковакцин — активировать ответ иммунной системы на раковые клетки. Кроме того, онколитические вирусы убивают раковые клетки напрямую. Вакцины, которые направлены на существующую опухоль, называют терапевтическими в отличие от профилактических, предотвращающих заражение онкогенными вирусами (папилломы человека, гепатита В)», — рассказал Купраш.
По его словам, терапевтические вакцины исследуются в мире уже несколько десятилетий, и не стоит ждать от них чудес. Однако в сочетании с другими методами лечения они могут существенно продлить жизнь пациентов и помочь некоторым добиться длительной ремиссии.
Почему все говорят о вакцинах
Купраш отметил, что всплеск активности в области разработки онковакцин связан не только с прорывами в науке и технологиях, но и с изменениями в законодательстве. В 2024 году заработал так называемый механизм госпитальных исключений, позволяющий проводить клинические исследования на небольших группах пациентов или индивидуально.
В НМИЦ радиологии Минздрава NEWS.ru рассказали, что ведут активную работу сразу по двум направлениям вакцин. Первое — препарат «ЭнтероМикс».
«Он основан на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые обладают способностью уничтожать злокачественные клетки и одновременно активировать противоопухолевый иммунитет пациента», — отметили в пресс-службе исследовательского центра.
Второе направление — персонализированные мРНК-вакцины.
«Принципиальное отличие этого метода заключается в индивидуальном подходе. На основе генетического анализа опухоли каждого пациента создается уникальная вакцина, способная „научить“ иммунную систему распознавать раковые клетки», — рассказали в НМИЦ.
Когда ждать первые результаты испытаний
Сроки наблюдения за пациентами различаются в зависимости от типа опухолей, которые могут быть более или менее агрессивными, рассказал Купраш.
«Один из стандартных критериев оценки успеха — пятилетняя выживаемость. Однако по истечении более короткого периода можно делать промежуточные выводы о качестве клинического ответа на лечение. В каждом исследовании есть (или должен быть) четкий план, когда и на что предполагается смотреть», — пояснил профессор.
В НМИЦ радиологии, комментируя разработку онколитической вакцины, уточнили, что за последние несколько лет завершен полный цикл доклинических исследований, подтвердивших эффективность и безопасность препарата.
«Противоопухолевый эффект варьируется от замедления роста опухоли до того момента, когда она полностью уничтожается», — сообщили в научной организации.
Ранее член-корреспондент РАН заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил NEWS.ru, что на Западе ученые разрабатывают множество вакцин от рака. Однако российские препараты такого рода более эффективны, отметил он. По словам Чумакова, зарубежные вакцины действуют лишь на 15% пациентов.