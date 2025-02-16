Прикрепляться к поликлинике можно будет новым способом

Прикрепляться к поликлинике и менять выбранного доктора (право делать это раз в год сохраняется) во всех регионах скоро можно будет двумя способами - не только с помощью бумажного заявления, подаваемого лично в выбранное медучреждение, но также и онлайн - через Госуслуги. До сих пор дистанционные заявления были доступны лишь в части территорий. Проект приказа Минздрава России, опубликованный для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, обязывает все регионы предоставить своим жителям такую возможность.

© РИА Новости

Напомним, по действующим правилам можно прикрепиться не только к поликлинике по месту жительства (там, где человек зарегистрирован), но и к любой другой, лишь бы это позволили "мощности" выбранного медучреждения. Такой порядок действует много лет, и он удобен: многие работники предпочитают посещать врачей поближе к работе. Теперь они смогут подавать заявление на прикрепление к поликлинике и в привычном бумажном виде непосредственно в медучреждении, но также и через личный кабинет на портале "Госуслуги". Только такую заявку нужно будет заверить неквалифицированной электронной подписью.

Для онлайн-прикрепления к поликлинике ребенка потребуется предоставить данные его свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС (при наличии). Граждане старше 14 лет должны будут указать данные паспорта, полиса и СНИЛС (при наличии). Кроме того, документ детально прописывает, какие документы нужны для прикрепления людям со статусом беженца, иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Впервые прикрепиться к поликлинике через Госуслуги стало возможно в 2022 году, но не во всех регионах. Теперь этот способ хотят расширить на всю страну - с 1 сентября 2025 года.