Прикрепляться к поликлинике можно будет новым способом

Поменять доктора теперь можно будет через Госуслуги
Прикрепляться к поликлинике и менять выбранного доктора (право делать это раз в год сохраняется) во всех регионах скоро можно будет двумя способами - не только с помощью бумажного заявления, подаваемого лично в выбранное медучреждение, но также и онлайн - через Госуслуги. До сих пор дистанционные заявления были доступны лишь в части территорий. Проект приказа Минздрава России, опубликованный для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, обязывает все регионы предоставить своим жителям такую возможность.
Напомним, по действующим правилам можно прикрепиться не только к поликлинике по месту жительства (там, где человек зарегистрирован), но и к любой другой, лишь бы это позволили "мощности" выбранного медучреждения. Такой порядок действует много лет, и он удобен: многие работники предпочитают посещать врачей поближе к работе. Теперь они смогут подавать заявление на прикрепление к поликлинике и в привычном бумажном виде непосредственно в медучреждении, но также и через личный кабинет на портале "Госуслуги". Только такую заявку нужно будет заверить неквалифицированной электронной подписью.
Для онлайн-прикрепления к поликлинике ребенка потребуется предоставить данные его свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС (при наличии). Граждане старше 14 лет должны будут указать данные паспорта, полиса и СНИЛС (при наличии). Кроме того, документ детально прописывает, какие документы нужны для прикрепления людям со статусом беженца, иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Впервые прикрепиться к поликлинике через Госуслуги стало возможно в 2022 году, но не во всех регионах. Теперь этот способ хотят расширить на всю страну - с 1 сентября 2025 года.