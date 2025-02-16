Как получить социальный вычет по расходам на лечение

Социальные вычеты предоставляются налогоплательщикам для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Одним из наиболее популярных видов социальных вычетов являются вычеты по расходам на лечение и приобретение медикаментов. О том, какие суммы можно получить в рамках такого вычета и как правильно его оформить, "Российской газете" рассказала адвокат Марьяна Хаджиева.

© РИА Новости

Кто может получить социальный вычет

Социальный вычет по расходам на лечение и медикаменты могут получить:

Налогоплательщики, уплачивающие НДФЛ (например, работники по трудовому договору, индивидуальные предприниматели и др.).

Близкие родственники (супруги, дети, родители) налогоплательщика, если они обращаются за получением вычета на свои медицинские расходы.

Какие расходы можно учитывать

Социальный вычет может быть предоставлен на следующие расходы:

Услуги врачей и медицинских учреждений. Это могут быть как государственные, так и частные клиники.

Это могут быть как государственные, так и частные клиники. Приобретение медикаментов. Вычет предоставляется на лекарства, купленные по рецепту врача.

Вычет предоставляется на лекарства, купленные по рецепту врача. Оплата лечения в санаторно-курортных учреждениях. Данная категория включает расходы на санаторное лечение по медицинским показаниям.

Данная категория включает расходы на санаторное лечение по медицинским показаниям. Профилактические медицинские услуги. Например, диспансеризация или вакцинация.

Например, диспансеризация или вакцинация. Дорогостоящее лечение. Для некоторых заболеваний, требующих дорогих методов лечения, могут предусматриваться специальные условия и суммы вычета.

Размер вычета и ограничения

На социальный вычет по расходам на лечение и медикаменты имеются следующие ограничения:

Максимальная сумма вычета. Сумма к возврату не может превышать 120 000 рублей на каждого налогоплательщика. То есть вычет может составить до 15 600 рублей (13% от 120 000 рублей) за налоговый период.

Сумма к возврату не может превышать 120 000 рублей на каждого налогоплательщика. То есть вычет может составить до 15 600 рублей (13% от 120 000 рублей) за налоговый период. Дополнительные возможности. Если вычет оформляется на лечение близких родственников, помимо основного вычета, дополнительно учитывается также расчет на них - до 120 000 рублей на каждого.

Какие документы необходимо предоставить

Для получения социального вычета необходимо собрать пакет документов:

Декларация по форме 3-НДФЛ. Это основной документ для подачи вычета.Декларацию можно подать за три предыдущих налоговых периода.

Это основной документ для подачи вычета.Декларацию можно подать за три предыдущих налоговых периода. Справка о доходах (форма 2-НДФЛ). Выдается работодателем или налоговым агентом.

Выдается работодателем или налоговым агентом. Копии документов, подтверждающих расходы на лечение. Сюда входят чеки, квитанции или договора с медицинскими учреждениями.

Сюда входят чеки, квитанции или договора с медицинскими учреждениями. Копия паспорта. Обязательно для идентификации налогоплательщика.

Обязательно для идентификации налогоплательщика. Документы, подтверждающие родственные связи, если вы оформляете вычет на расходы ваших близких (например, свидетельство о рождении или браке).

Порядок получения вычета

Процедура получения социального вычета включает следующие шаги: