В сибирском регионе повысилась выявляемость онкологии

Основным фактором увеличения числа заболевших, по мнению специалистов, является повышение эффективности ранней диагностики. Наибольшая доля пациентов приходится на возрастные группы старше 65 лет, отмечается в ведомстве.

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На данный момент на учете в регионе по ранее выявленным случаям злокачественных новообразований состоит 56 378 человек, в то время как в 2020 году этот показатель составлял 52 339 человек.

Однако в Минздраве подчеркивают, что рост статистики не обязательно свидетельствует о росте заболеваемости. Ведомство объяснило увеличение числа выявленных случаев пандемией COVID-19, начавшейся в 2020 году. В период пандемии диагностика других заболеваний была ограничена, что сказалось на выявляемости рака.

Ранее в ЕС решили бороться с раком надписями на алкоголе. Также онкологией в России ежегодно заболевают около 3,5 тысяч детей.