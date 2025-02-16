Порядок проведения медосмотра на опьянение могут скорректировать

Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба министерства. Как подчеркивается, речь идет о любых состояниях, включая алкогольное, наркотическое или токсическое. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Проектом порядка уточнены особенности проведения освидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения оказании медицинской помощи в экстренной форме, например, лицам, пострадавшим в ДТП. Также изменен перечень основных групп веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России.

Ранее Минздрав предложил ввести по всей России возможность прикрепляться к поликлинике онлайн через портал госуслуг. Заявление, поданное через сайт, будет заверяться неквалифицированной электронной подписью, оформить его можно через личный кабинет.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2025 году 4,8 млн работающих россиян смогут бесплатно проконсультироваться по ведению здорового образа жизни. По его словам, для пациентов с хроническими заболеваниями предусмотрят возможность прохождения специальных школ.