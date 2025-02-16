Стало известно, сколько детей ежегодно заболевают онкологией в России

По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, статистика подтверждает серьезность ситуации — ежегодно в мировом масштабе фиксируется около 215 тысяч новых случаев рака у детей, из которых приблизительно 100 тысяч заканчиваются летальным исходом. В России диагноз ставится примерно 3,5 тысячам детей. Например, в Волгоградской области в 2023 году зарегистрировано 50 новых случаев онкозаболеваний, что немного меньше, чем в 2022 году.

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Сложности в лечении часто возникают из-за поздней диагностики, так как родители не всегда обращают внимание на начальные симптомы. Медицинские специалисты настоятельно рекомендуют родителям внимательно следить за состоянием своих детей и при появлении подозрительных признаков немедленно обращаться к врачу. Ранняя диагностика может значительно увеличить шансы на эффективное лечение и восстановление здоровья.

Ранее врач-онколог Каприн раскрыл средний возраст пациентов с диагнозом рак. Также врач назвала продукты, которые вызывают рак.