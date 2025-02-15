Минздрав разработал новые критерии оценки качества медицинской помощи

Новые критерии оценки качества медицинской помощи, разработанные Минздравом России на основе клинических рекомендаций, предлагается внедрить с 1 сентября этого года. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных актов.

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В частности, в документе перечисляются критерии оценки качества по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций, а также оценка их выполнения - да/нет. При этом эти критерии содержат перечень медицинских вмешательств, которые необходимо выполнить каждому пациенту при определенном заболевании.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава России, клинические рекомендации содержат алгоритмированный порядок оказания медицинской помощи пациенту с конкретным заболеванием. За врачом сохранено право выбора из предложенных ему в клинических рекомендациях методов диагностики и лечения, схем лекарственной терапии наиболее подходящие пациенту с учетом его состояния, или направить пациента в другую медицинскую организацию, в том числе федеральную.