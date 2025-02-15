Терапевт рассказал о причинах неэффективности обезболивающих

Терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик рассказала, почему обезболивающие лекарства бывают неэффективными.

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В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что это может быть связано с неправильной дозировкой, то есть человек принимает меньше, чем ему необходимо.

Ещё одна возможная причина — несоблюдение рекомендованной диеты во время лечения. Также важно соблюдение правил приёма лекарства.

« Н е к о р р е к т н ы й п о д б о р п р е п а р а т а т о ж е м о ж е т с т а т ь п р и ч и н о й о т с у т с т в и я э ф ф е к т а » , — п о я с н и л а Ч и с т и к .

Как отметила врач, у обезболивающих разные активные вещества и их нужно подбирать под тип конкретной боли.

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