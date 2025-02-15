Терапевт Чистик рассказала о причинах неэффективности обезболивающих

Терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик рассказала, почему обезболивающие лекарства бывают неэффективными.

Терапевт рассказал о причинах неэффективности обезболивающих
© РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что это может быть связано с неправильной дозировкой, то есть человек принимает меньше, чем ему необходимо.

Ещё одна возможная причина — несоблюдение рекомендованной диеты во время лечения. Также важно соблюдение правил приёма лекарства.

«Некорректный подбор препарата тоже может стать причиной отсутствия эффекта», пояснила Чистик.

Как отметила врач, у обезболивающих разные активные вещества и их нужно подбирать под тип конкретной боли.

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Владислав Жуковский