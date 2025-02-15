Доктора спасли женщину от яда редкой вьетнамской змеи

Волжанку укусила рептилия, которая жила у нее дома.

29-летняя любительница змей из Волжского пострадала от своего же хобби, когда прибиралась в террариуме. Недавно приобретенная куфия белогубая гадюковая из Вьетнама напала на новую хозяйку.

Женщина частично убрала яд, отсосав его из раны, но на месте укуса возникла жгучая боль, а рука сильно отекла. Пришлось вызвать скорую.

Пострадавшую привезли в Волгоград, в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи-реаниматологи и специалисты Центра острых отравлений ввели специфичную противогадючную сыворотку и оперативно приступили к интенсивной дезинтоксикационной терапии.

Благодаря комплексному лечению женщина идет на поправку. Сейчас она готовится к выписке. Пациентка сердечно поблагодарила медиков, спасших ей жизнь.

Напомним, в соответствии с задачами, которые поставил губернатор Андрей Бочаров, в Волгоградской области сформирована и совершенствуется единая система здравоохранения. Так, в 2024 году бесплатную высокотехнологичную помощь получили почти 20 тысяч волгоградцев. В числе таких операций сердечно-сосудистая хирургия находится на первом месте.