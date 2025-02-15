Минздрав может обновить правила хранения лекарств

Министерство здравоохранения России представило проект новых правил хранения медикаментов, используемых в медицине. Эти нормы должны заменить существующий регламент, действующий с 2010 года.

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Одним из отличительных моментов нововведений является детальное описание правил использования медицинских пиявок. Проект соответствующего приказа разместили 14 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Обновление правил было вызвано необходимостью приведения законодательства Российской Федерации в сфере обращения лекарств в соответствие с нормами Евразийского экономического союза, который регулирует оборот медикаментов для медицинского применения.

Новый проект предполагает не только уточнение существующих норм, но и введение новых требований, что должно повысить безопасность и эффективность использования лекарственных средств в медицинской сфере.

Изменения затронули организацию системы обеспечения качества в части хранения медикаментов, а также помещений, зон и оборудования, предназначенных для этих целей.

В частности, отдельно рассматривается хранение медицинских пиявок. Их следует размещать в помещениях, защищенных от прямого солнечного света, с обеспечением стабильной температуры воздуха.

Рекомендуется использовать «широкогорлые стеклянные емкости» с расчетом 3 литра воды на 50–100 особей. Контейнеры необходимо накрывать плотными бязевыми салфетками или двойным слоем марли и прочно обвязывать, чтобы пиявки не расползлись.

Сообщалось, что Минздрав набрал добровольцев для испытаний вакцины от рака.

Также в Минздраве рассказали, что в России более 1/3 выпускников медвузов не работают по специальности.