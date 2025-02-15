Врачи сохранили зрение пациенту со сквозным ранением глаза

Медики Самарской офтальмологической больницы спасли пациента с инородным телом в глазу, мужчина не обращался к врачам две недели. Об этом сообщает kp.ru.

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Пожилой самарец работал на приусадебном участке. В какой-то момент ему в глаз отлетел осколок от диска болгарки. Мужчина не обращал внимания на травму, несмотря на то что испытывал боль и дискомфорт, к врачам он обратился спустя две недели.

Пациента направили в отделение неотложной помощи. В результате срочной операции по удалению инородного тела медики не только спасли ему глаз, но и сохранили зрение. Самарец уже выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Новороссийске врачи спасли зрение мужчины, который получил тяжелую травму из-за циркулярной пилы. Проволока насквозь пробила глаз мужчины и серьезно его повредила — она прошла сквозь роговицу, радужку и хрусталик. Медики извлекли инородное тело из глаза, ушили рану роговицы и радужки и имплантировали ему новый хрусталик.