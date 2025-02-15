Липецкие хирурги спасли подростка с абсцессом головного мозга. Воспаление развилось из-за осложнений ОРВИ
Липецкие нейрохирурги провели успешную операцию подростку с воспалительным поражением мозговой ткани. Абсцесс лобной доли головного мозга развился у ребенка на фоне гемисинусита и фронтита. В результате в головном мозге скопился гной.
15-летний подросток поступил в городскую больницу города Елец с жалобами на высокую температуру, головокружение и рвоту. Внезапно ребенок потерял сознание, начались судороги. Врачи провели обследование, в том числе сделали компьютерную томографию головного мозга.
Выяснилось, что из-за инфекции, которая проникла в мозг через полость носа и околоносовые пазухи, развился абсцесс головного мозга — инфекционно-воспалительное поражение мозговой ткани, которое характеризуется очаговым скоплением гноя в веществе мозга. Ребенка срочно перевели в Областную детскую больницу Липецка.
Сначала пациенту назначили комплексную антибактериальную терапию, после чего хирурги вскрыли черепную коробку и дренировали абсцесс. Операция продолжалась в течение 2,5 часов и прошла успешно, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
«После оперативного лечения пациент почувствовал себя лучше. Ребенка выписали под амбулаторное лечение, однако ему еще предстоит длительное восстановление».
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