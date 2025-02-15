Хирурги спасли подростка с абсцессом головного мозга

Липецкие нейрохирурги провели успешную операцию подростку с воспалительным поражением мозговой ткани. Абсцесс лобной доли головного мозга развился у ребенка на фоне гемисинусита и фронтита. В результате в головном мозге скопился гной.

15-летний подросток поступил в городскую больницу города Елец с жалобами на высокую температуру, головокружение и рвоту. Внезапно ребенок потерял сознание, начались судороги. Врачи провели обследование, в том числе сделали компьютерную томографию головного мозга.

Выяснилось, что из-за инфекции, которая проникла в мозг через полость носа и околоносовые пазухи, развился абсцесс головного мозга — инфекционно-воспалительное поражение мозговой ткани, которое характеризуется очаговым скоплением гноя в веществе мозга. Ребенка срочно перевели в Областную детскую больницу Липецка.

Сначала пациенту назначили комплексную антибактериальную терапию, после чего хирурги вскрыли черепную коробку и дренировали абсцесс. Операция продолжалась в течение 2,5 часов и прошла успешно, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

« П о с л е о п е р а т и в н о г о л е ч е н и я п а ц и е н т п о ч у в с т в о в а л с е б я л у ч ш е . Р е б е н к а в ы п и с а л и п о д а м б у л а т о р н о е л е ч е н и е , о д н а к о е м у е щ е п р е д с т о и т д л и т е л ь н о е в о с с т а н о в л е н и е » .

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