Врач назвал диету, которая поможет в борьбе с раком

Правильное питание не вылечивает рак, но помогает облегчить состояние человека, рассказала врач-радиотерапевт, кандидат медицинских наук Марина Кукош. Этот миф доктор развеяла в интервью изданию aif.ru.

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Доктор объяснила, что для людей, больных раком, очень важно правильное питание. К примеру, потребность в белке у них в два раза выше, чем у здоровых людей. По словам врача, больному раком человеку весом 70 килограммов ежедневно нужно съедать 105 граммов белка — примерно столько содержится в половине куриной тушки. Однако в то же время из-за болезни у них, как правило, нет аппетита.

« П о д д е р ж а т ь о р г а н и з м , к о т о р ы й б о р е т с я с р а к о м , м о ж е т н у т р и т и в н а я п о д д е р ж к а — у п о т р е б л е н и е п р о д у к т о в с в ы с о к и м с о д е р ж а н и е м б е л к а , к о т о р у ю н а з н а ч а ю т е щ е н а э т а п е п р е д р е а б и л и т а ц и и . О н а п о м о г а е т у к р е п и т ь о р г а н и з м и п о д г о т о в и т ь с я к с л о ж н о м у л е ч е н и ю » , — о т м е т и л а д о к т о р .

Ранее радиотерапевт Европейского медицинского центра Дарья Зверева предупредила, что у людей со светлой кожей, рыжими волосами, веснушками или светлыми глазами риски заболеть меланомой возрастают. Специалистка также дала советы по мерам профилактики этого заболевания.