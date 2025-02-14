В Москве семейной паре одновременно провели операции на сердце

Врачи Городской клинической больницы №12 имени Буянова в Москве синхронно провели операции на сердце пожилой семейной паре. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Как рассказала кардиолог больницы Мария Юняева, на момент госпитализации пациентке было 75 лет, а ее супругу — 86 лет. Ранее мужчине была выполнена операция по имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора, но пришло время заменить устройство. Его супруге, которая теряла сознание из-за проблем с сердцем, требовалась установка кардиостимулятора.