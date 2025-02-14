Врач объяснил, как микрофлора кишечника может привести к раку

Для большинства людей онкозаболевания ассоциируются с генетикой, плохой экологией и образом жизни. Однако есть еще один внутренний фактор, который играет значительную роль в развитии рака, — это патогенные микробы, живущие в организме человека. О взаимосвязи между микрофлорой кишечника и онкопроцессом «Газете.Ru» рассказал руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», врач-онколог, гематолог, радиотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

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Сегодня многие знают про роль бактерии хеликобактер пилори в развитии рака желудка или связи вируса папилломы человека и рака шейки матки. А о том, как ведет себя патогенная микрофлора, обитающая в толстом кишечнике, знает далеко не каждый.

« Н а ш к и ш е ч н и к — э т о с л о ж н а я э к о с и с т е м а , с о с т о я щ а я и з б о л е е ч е м 1 0 0 т р и л л и о н о в м и к р о о р г а н и з м о в . Э т и б а к т е р и и п о м о г а ю т п е р е в а р и в а т ь п и щ у , з а щ и щ а ю т о т и н ф е к ц и й и ф о р м и р у ю т и м м у н и т е т у в з р о с л ы х и д е т е й . О д н а к о н а р у ш е н и е и х б а л а н с а м о ж е т с о з д а т ь у с л о в и я д л я р а з в и т и я о п у х о л е й . И в т а к о й с и т у а ц и и б а к т е р и и и з д р у ж е с т в е н н ы х ч е л о в е к у п р е в р а щ а ю т с я в п а т о г е н н ы е . О н и п о в р е ж д а ю т Д Н К к л е т о к , в ы з ы в а ю т х р о н и ч е с к о е в о с п а л е н и е и о н к о п р о ц е с с ы , а в н е к о т о р ы х с л у ч а я х д а ж е с н и ж а ю т э ф ф е к т и в н о с т ь п р о т и в о о п у х о л е в о й т е р а п и и » , — о т м е т и л Серяков.

Клинические исследования микрофлоры пациентов с колоректальным раком показали, что в их кишечнике преобладают в основном патогенные и условно патогенные бактерии Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута), Bacteroides fragilis (бактероиды фрагилис) и кишечная палочка Escherichia coli.

Каждый из этих штаммов, добавил онколог, вносит свою лепту в развитие онкологических процессов. Например, известно, что у онкобольных микрофлора кишечника почти на 80% заселена фузобактериями (палочка Плаута). Эти микроорганизмы не только вызывают воспалительные процессы в кишечнике, но и усиливают рост злокачественных опухолей.

Бактероиды фрагилис — еще одни обитатели кишечной флоры — выделяют опасный токсин BFT, который известен своей способностью повреждать здоровые клетки кишечника и провоцировать развитие рака. Кроме того, эти бактерии хорошо приспосабливаются к среде обитания, и иногда врачам очень сложно подавить их активный рост и нормализовать микробиом кишечника.

Среди разнообразия штаммов кишечной палочки Escherichia coli есть один крайне опасный штамм O157. Он выделяет токсин колибактерин, повреждающий ДНК клеток и обладающий онкогенными свойствами. Заразиться опасным штаммом бактерии E. coli легко — достаточно съесть плохо прожаренную котлету, грязные овощи, фрукты или выпить сырого фермерского молока.

Серяков подчеркнул, что активный рост фузобактерий, фрагилис и коли в кишечнике происходит на фоне значительного уменьшения колоний полезных лакто- и бифидобактерий, играющих роль защитного барьера. Такой дисбаланс не может не привести со временем к серьезным последствиям для здоровья.