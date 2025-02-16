В России обсуждают сокращение рабочей недели для врачей

Так, для сотрудников туберкулезных медицинских учреждений, патологоанатомов и судмедэкспертов планируется установить рабочую неделю продолжительностью 30 часов. Стоматологи, в свою очередь, получат право работать 33 часа в неделю.

Кроме того, проект предполагает сокращение рабочей недели до 36 часов для медиков, работающих в инфекционных больницах, кожно-венерологических отделениях, психиатрических учреждениях, а также для врачей скорой помощи и специалистов по борьбе с инфекциями, такими как вирусологи и бактериологи. Также сокращенная рабочая неделя коснется сотрудников противочумных организаций и станций переливания крови.

Особое внимание в проекте уделяется медицинским работникам, занимающимся гамма-терапией. Для них предлагается установить рабочую неделю в 24 часа, пишет ТАСС.

Кроме того, ведомстве предложили изменить порядок освидетельствования на алкогольное опьянение.

Ранее в сибирском регионе РФ повысилась выявляемость онкологии.