В ВОЗ придумали, как отвадить людей от алкоголя

В ВОЗ рекомендовали размещать на бутылках с алкоголем информацию о его вреде
ВОЗ рекомендовала обязать европейских производителей наклеивать на бутылки с алкоголем этикетки с информацией о его вреде.
Этот совет основан на данных исследования, проведенного в 14 странах. Как выяснилось, лишь 15 процентов респондентов знает о том, что алкоголь вызывает рак груди, и 39 процентов - о том, что он провоцирует рак толстой кишки.
По данным ВОЗ, три четверти европейцев поддерживают предложенное организацией требование к производителям.
Ранее стало известно, что употребление алкоголя ежегодно приводит к смерти 800 тысяч европейцев.