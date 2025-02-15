В ВОЗ придумали, как отвадить людей от алкоголя

ВОЗ рекомендовала обязать европейских производителей наклеивать на бутылки с алкоголем этикетки с информацией о его вреде.

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Этот совет основан на данных исследования, проведенного в 14 странах. Как выяснилось, лишь 15 процентов респондентов знает о том, что алкоголь вызывает рак груди, и 39 процентов - о том, что он провоцирует рак толстой кишки.

По данным ВОЗ, три четверти европейцев поддерживают предложенное организацией требование к производителям.

Ранее стало известно, что употребление алкоголя ежегодно приводит к смерти 800 тысяч европейцев.