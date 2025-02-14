Врач ответил, что не так с популярными сердечными препаратами в России

Врач назвала причины популярности корвалола и валокордина в России
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале высказалась о возможном изменении статуса популярных препаратов корвалола и валокордина. По словам теледивы, россияне будут протестовать на Красной площади, если эти лекарства станут доступны только по рецепту.
Малышева напомнила, что оба препарата относятся к группе барбитуратов, которые в ряде стран продаются исключительно по рецепту из-за их токсичности. Она выразила недоумение по поводу того, что в России такая практика не применяется.
Кардиолог Герман Гандельман также отметил, что эти препараты имеют долгую историю употребления в стране, что объясняет их популярность среди россиян.
Ранее Минздрав обновил список запрещенных для водителей лекарств. Также свежее исследование показало, есть ли эффективность от переработок на работе.