«Осталась одна мутация». Доктор заявил о грядущей опасности гриппов

Стоит ли опасаться привычного гриппа также, как и коронавируса. А может, он стал опаснее COVID-19? И есть ли шанс в обозримом будущем изобрести вакцину от гриппа против всех его штаммов? На эти вопросы в интервью ИА RuNews24.ru ответила доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

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По словам вирусолога, и грипп, и коронавирус весьма опасны.

« О н и о б а о п а с н ы , н о к а ж д ы й п о - с в о е м у . К т о м у ж е , в и р у с ы г р и п п а р а з н ы е . П т и ч и й г р и п п м о ж е т с т а т ь о п а с н е е к о р о н а в и р у с а , к о г д а о н н а ч н е т п е р е д а в а т ь с я о т ч е л о в е к а к ч е л о в е к у , е м у о с т а л а с ь о д н а м у т а ц и я д л я э т о г о . К о г д а в 1 9 1 8 п т и ч и й г р и п п м у т и р о в а л , о н в ы к о с и л о т 2 0 д о 1 0 0 м л н ж и з н е й . Э т о и с п а н к а . К о р о н а в и р у с о п а с е н т е м , ч т о , п о м н е н и ю б о л ь ш и н с т в а у ч е н ы х , к к о т о р ы м я п р и с о е д и н я ю с ь , о н б ы л с о з д а н и с к у с с т в е н н ы м п у т е м в н а у ч н ы х ц е л я х . Н о о д и н и з а в т о р о в и с с л е д о в а н и я с к а з а л , ч т о о н н а с т о л ь к о о п а с е н , ч т о м о ж е т б ы т ь б и о о р у ж и е м . С ч и т а ю т , ч т о э т о т в и р у с с б е ж а л и з л а б о р а т о р и и и с т а л р а с п р о с т р а н я т с я п о м и р у » , — к о м м е н т и р у е т с о б е с е д н и ц а и з д а н и я .

Что касается вакцины от всех штаммов, то, по словам Светланы Протасовой, ее уже изобрели.

« О н а с т и м у л и р у е т в ы р а б о т к у к л е т о ч н о г о и м м у н и т е т а , к о т о р ы й н е р а з л и ч а е т и х . О д н а к о , в а к ц и н у н е п р и в е т с т в о в а л и , п о с к о л ь к у н а н е й ф а р м б и з н е с н е м о ж е т з а р а б а т ы в а т ь с в о и м и л л и а р д ы , е ж е г о д н о в ы п у с к а я н е э ф ф е к т и в н ы е в а к ц и н ы » , — у т о ч н и л а в и р у с о л о г .

Отметим, что всего за время пандемии коронавирусом переболели 1,35 миллиона россиян. При этом летальность среди заражённых коронавирусом выше, чем от гриппа. Согласно мировым данным, средняя смертность составляет около 3 %. В США этот показатель равен 2,8 %, в Великобритании — 2,75 %. Из 7 миллионов заболевших умерло 2,75 %. В России уровень летальности составляет 1,79 %.