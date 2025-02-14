«Осталась одна мутация». Доктор заявил о грядущей опасности гриппов

Осталась одна мутация: стал ли грипп опаснее коронавируса?
Стоит ли опасаться привычного гриппа также, как и коронавируса. А может, он стал опаснее COVID-19? И есть ли шанс в обозримом будущем изобрести вакцину от гриппа против всех его штаммов? На эти вопросы в интервью ИА RuNews24.ru ответила доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.
По словам вирусолога, и грипп, и коронавирус весьма опасны.
«Они оба опасны, но каждый по-своему. К тому же, вирусы гриппа разные. Птичий грипп может стать опаснее коронавируса, когда он начнет передаваться от человека к человеку, ему осталась одна мутация для этого. Когда в 1918 птичий грипп мутировал, он выкосил от 20 до 100 млн жизней. Это испанка. Коронавирус опасен тем, что, по мнению большинства ученых, к которым я присоединяюсь, он был создан искусственным путем в научных целях. Но один из авторов исследования сказал, что он настолько опасен, что может быть биооружием. Считают, что этот вирус сбежал из лаборатории и стал распространятся по миру», — комментирует собеседница издания.
Что касается вакцины от всех штаммов, то, по словам Светланы Протасовой, ее уже изобрели.
«Она стимулирует выработку клеточного иммунитета, который не различает их. Однако, вакцину не приветствовали, поскольку на ней фармбизнес не может зарабатывать свои миллиарды, ежегодно выпуская неэффективные вакцины», — уточнила вирусолог.
Отметим, что всего за время пандемии коронавирусом переболели 1,35 миллиона россиян. При этом летальность среди заражённых коронавирусом выше, чем от гриппа. Согласно мировым данным, средняя смертность составляет около 3 %. В США этот показатель равен 2,8 %, в Великобритании — 2,75 %. Из 7 миллионов заболевших умерло 2,75 %. В России уровень летальности составляет 1,79 %.