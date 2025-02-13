Эксперты ответили, кто виноват в популярности альтернативной медицины

К сожалению, интернет предоставляет намного больше информации об «аномальных» методиках лечения, чем о серьезных медицинских центрах, заявила в пресс-центре НСН Ирина Боровова.

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Около 82% пациентов смотрели в сторону альтернативной медицины только потому, что на запрос об их болезнях и симптомах в интернете преобладала именно подобная информация. Об этом в пресс-центре НСН заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова.

« М ы д е л а л и и с с л е д о в а н и е с р е д и п а ц и е н т о в п о и х в о в л е ч е н н о с т и в а н о м а л ь н ы е м е т о д и к и л е ч е н и я . 8 2 % п а ц и е н т о в с к а з а л и , ч т о н а р а з н ы х э т а п а х л е ч е н и я с м о т р е л и в с т о р о н у н е т р а д и ц и о н н ы х м е т о д о в . Н а ч и н а я с т о г о , ч т о и з н а ч а л ь н о и х и с п у г а л а б о л е з н ь , и ч е л о в е к п р о с т о и с к а л и н ф о р м а ц и ю в С е т и . К с о ж а л е н и ю , в т о й п а л и т р е , к о т о р а я е с т ь в и н т е р н е т е , б о л ь ш е и н ф о р м а ц и и б ы л о и м е н н о о н е т р а д и ц и о н н о й м е д и ц и н е , ч е м р а с с к а з о в о н а ш и х ф е д е р а л ь н ы х ц е н т р а х , о п р о в е р е н н ы х м е т о д и к а х . С е й ч а с м ы о ч е н ь с и л ь н о п о п р а в и л и э т о п о л е » , — р а с с к а з а л а о н а .

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что народная медицина подразумевает соблюдение здорового образа жизни, лечение травами и некоторые физические упражнения, а не что-то эзотерическое.