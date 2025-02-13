Увеличение продолжительности жизни населения влияет на число выявляемых случаев онкологических заболеваний, средний возраст пациента с таким заболеванием в РФ составляет 62 года. Об этом сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Валерия Гульшина.

« Р а с ш и р я ю т с я д и а г н о с т и ч е с к и е в о з м о ж н о с т и с и с т е м з д р а в о о х р а н е н и я , л ю д и с т а л и ж и т ь д о л ь ш е , с р е д н и й в о з р а с т п а ц и е н т а о н к о л о г и ч е с к о г о , в е р н е е , в п е р в ы е в ы я в л е н н о г о п а ц и е н т а у н а с - 6 2 г о д а , с о о т в е т с т в е н н о , ч е м б о л ь ш е ж и в у т , т е м б о л ь ш е в ы я в л я е т с я о н к о л о г и ч е с к и х з а б о л е в а н и й » , — с к а з а л а о н а н а В с е р о с с и й с к о м ф о р у м е М О Д " Д в и ж е н и е п р о т и в р а к а " .

Гульшина отметила, что в рамках нового федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями планируется обеспечить выживаемость онкологического пациента в пятилетней перспективе на 7%, что по ее словам, требует достаточно больших вложений, ресурсов и сил система здравоохранения на всех уровнях.