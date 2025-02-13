Минздрав назвал средний возраст пациента с онкозаболеванием в РФ
Увеличение продолжительности жизни населения влияет на число выявляемых случаев онкологических заболеваний, средний возраст пациента с таким заболеванием в РФ составляет 62 года. Об этом сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Валерия Гульшина.
«Расширяются диагностические возможности систем здравоохранения, люди стали жить дольше, средний возраст пациента онкологического, вернее, впервые выявленного пациента у нас - 62 года, соответственно, чем больше живут, тем больше выявляется онкологических заболеваний», — сказала она на Всероссийском форуме МОД "Движение против рака".
Гульшина отметила, что в рамках нового федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями планируется обеспечить выживаемость онкологического пациента в пятилетней перспективе на 7%, что по ее словам, требует достаточно больших вложений, ресурсов и сил система здравоохранения на всех уровнях.