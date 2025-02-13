Врачи удалили мужчине огромную злокачественную опухоль губы

Врачи Московского областного онкологического диспансера прооперировали пациента с огромным злокачественным новообразованием на губе. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По информации ведомства, 64-летний мужчина обратился в медучреждение с жалобой на образование на нижней губе. По результатам обследования у пациента выявили рак красной каймы нижней губы.

« О п е р а ц и я т р е б о в а л а в ы с о к о й т о ч н о с т и и п р о ф е с с и о н а л и з м а , п о с к о л ь к у в а ж н о б ы л о н е т о л ь к о у д а л и т ь о п у х о л ь п о л н о с т ь ю , н о и с о х р а н и т ь ф у н к ц и и л и ц а п а ц и е н т а . И с п о л ь з у я с о в р е м е н н ы е т е х н о л о г и и , к о м а н д а с п е ц и а л и с т о в п р о в е л а с л о ж н у ю о п е р а ц и ю п о у д а л е н и ю о п у х о л и с п о с л е д у ю щ е й р е к о н с т р у к ц и е й п о р а ж е н н о й о б л а с т и . В х о д е о п е р а ц и и б ы л и п р и м е н е н ы м е т о д и к и , к о т о р ы е п о з в о л и л и м и н и м и з и р о в а т ь т р а в м а т и з а ц и ю т к а н е й и в о с с т а н о в и т ь а н а т о м и ч е с к у ю ц е л о с т н о с т ь г у б ы » , – п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а с л о в а и . о . з а в е д у ю щ е г о о т д е л е н и е м о п у х о л е й г о л о в ы и ш е и № 8 М о с к о в с к о г о о б л а с т н о г о о н к о д и с п а н с е р а Н а т а л ь и М и щ е н к о .

Отмечается, что через несколько недель после операции пациент смог вернуться к полноценной жизни без каких-либо ограничений.

Врачи Московского областного онкологического диспансера напомнили, что при появлении любых подозрительных симптомов следует незамедлительно обратиться к специалистам.