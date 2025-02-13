Подмосковные врачи удалили мужчине огромную злокачественную опухоль губы
Врачи Московского областного онкологического диспансера прооперировали пациента с огромным злокачественным новообразованием на губе. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По информации ведомства, 64-летний мужчина обратился в медучреждение с жалобой на образование на нижней губе. По результатам обследования у пациента выявили рак красной каймы нижней губы.
«Операция требовала высокой точности и профессионализма, поскольку важно было не только удалить опухоль полностью, но и сохранить функции лица пациента. Используя современные технологии, команда специалистов провела сложную операцию по удалению опухоли с последующей реконструкцией пораженной области. В ходе операции были применены методики, которые позволили минимизировать травматизацию тканей и восстановить анатомическую целостность губы», – приводит пресс-служба слова и.о. заведующего отделением опухолей головы и шеи №8 Московского областного онкодиспансера Натальи Мищенко.
Отмечается, что через несколько недель после операции пациент смог вернуться к полноценной жизни без каких-либо ограничений.
Врачи Московского областного онкологического диспансера напомнили, что при появлении любых подозрительных симптомов следует незамедлительно обратиться к специалистам.