Медики спасли провалившегося под лед ребенка

Врачам Морозовской больницы удалось спасти ребенка, который провалился под лед, рассказали в телеграм-канале Депздрава Москвы.

" Р е б е н о к п о с т у п и л в М о р о з о в с к у ю б о л ь н и ц у н а с к о р о й п о м о щ и п о с л е т о г о , к а к о к а з а л с я п о д о л ь д о м и п р о в е л н е к о т о р о е в р е м я в х о л о д н о й в о д е . П р и п е р е о х л а ж д е н и и т е м п е р а т у р а т е л а у п а л а н и ж е 3 5 г р а д у с о в , и з - з а ч е г о р а б о т а в н у т р е н н и х о р г а н о в м о г л а у х у д ш и т ь с я " , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Медики провели диагностику состояния пострадавшего. Его лечение состояло из внешнего и внутреннего согревания, что позволило постепенно привести в норму температуру тела ребенка и уменьшить риски для его внутренних органов.

" В п р е д д в е р и и ш к о л ь н ы х к а н и к у л в р а ч и н а п о м и н а ю т , ч т о в а ж н о о д е в а т ь с я п о п о г о д е , н е в ы х о д и т ь н а л е д и и з б е г а т ь м а р ш р у т о в , п р о х о д я щ и х ч е р е з в о д о е м ы " , – п о д ч е р к н у л и в Д е п з д р а в е М о с к в ы .

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля достали из желудка 16-летнего школьника флешку с домашним заданием по информатике, которую он случайно проглотил. Подросток решил поиграть с флешкой и начал крутить ее перед лицом. Именно в этот момент и произошло ЧП. В результате операция длилась 15 минут. На следующий день пациента выписали домой.