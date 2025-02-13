Хирурги спасли ребенка с кардиостимулятором в кишечнике

В Новосибирске спасли ребенка с проникшим в кишечник кардиостимулятором
Новосибирские хирурги объединились для спасения ребенка в уникальной клинической ситуации. Кардиостимулятор мигрировал в брюшную полость и проник прямо в кишечник.
Младенец из Алтайского края появился на свет с редкой жизнеугрожающей аритмией. В двухдневном возрасте новорожденному имплантировали кардиостимулятор. Таким маленьким пациентам невозможно установить устройство в подключичную область или в грудную клетку. Поэтому кардиостимулятор разместили в верхней части живота младенца, а электроды прикрепили к верхушке правого желудочка и правому предсердию.
Благодаря постоянной поддержке кардиостимулятора малыш жил и развивался в соотвествии с возрастом.
Однако спустя три года после имплантации ребенка госпитализировали в больницу Барнаула с симптомами кишечной непроходимости и высокой температурой. Врачи были несколько обескуражены - кардиостимулятор в месте имплантации не прощупывался.
"На рентгенографии подтвердилось то, что казалось невероятным: устройство не только сумело мигрировать в брюшную полость, преодолев барьер из мышцы и брюшной стенки, но и проникло непосредственно в кишечник", - рассказали "РГ в Центре Мешалкина.
При этом кардиостимулятор продолжал работать и задавать необходимый ритм сердцу.
При помощи санациавиации мальчика доставили в Новосибирск. Бригады детских кардиохирургов Центра Мешалкина и хирургов Новосибирской областной клинической больницы объединились, чтобы спасти ребенка.
Ситуация была критической. Кардиостимулятор застрял в сигмовидной кишке, но окончательно покинуть организм не мог. Ведь за ним прямо из сердца тянулись проводки и электроды. Их отрыв или инфицирование мог привести к летальному исходу от сердечной патологии. В тоже время кишечник уже был закупорен, в нем образовался свищ.
Необходимо срочно было найти альтернативу кардиостимулятору - для поддержания работы сердца. Кардиохирурги Тимур Хапаев и Сергей Иванцов приняли решение имплантировать однокамерный кардиостимулятор на реберно-диафрагмальную поверхность. На втором этапе к операции подключились хирурги Владислав Цыганок и Юрий Койно. Они очистили сигмовидную кишку от спаек и извлекли устройство.
На десятый день после операции уникального пациента выписали - в удовлетворительном состоянии. Ма.льчик вместе с родителями вернулся домой, в Барнаул.
Врачи говорят, что случаи самопроизвольного перемещения кардиостимулятора в брюшную полость единичны во всем мире. Нетипичный опыт новосибирских хирургов должен помочь их коллегам.
Комментарий
Илья Сойнов, врач - сердечно-сосудистый хирург НМИЦ имени Мешалкина, доктор медицинских наук:
- Такая история - впервые в практике российских врачей. Мы не знаем точной причины столь грозного осложнения, возможно, это комплекс факторов, один из которых - малоподвижный образ жизни пациента, что связано с особенностями его здоровья. Считаем, что в будущем фиксация электродов к окружающим тканям может профилактировать такие опасные миграции электрокардиостимулятора.