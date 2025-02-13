Хирурги спасли ребенка с кардиостимулятором в кишечнике

Новосибирские хирурги объединились для спасения ребенка в уникальной клинической ситуации. Кардиостимулятор мигрировал в брюшную полость и проник прямо в кишечник.

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Младенец из Алтайского края появился на свет с редкой жизнеугрожающей аритмией. В двухдневном возрасте новорожденному имплантировали кардиостимулятор. Таким маленьким пациентам невозможно установить устройство в подключичную область или в грудную клетку. Поэтому кардиостимулятор разместили в верхней части живота младенца, а электроды прикрепили к верхушке правого желудочка и правому предсердию.

Благодаря постоянной поддержке кардиостимулятора малыш жил и развивался в соотвествии с возрастом.

Однако спустя три года после имплантации ребенка госпитализировали в больницу Барнаула с симптомами кишечной непроходимости и высокой температурой. Врачи были несколько обескуражены - кардиостимулятор в месте имплантации не прощупывался.

" Н а р е н т г е н о г р а ф и и п о д т в е р д и л о с ь т о , ч т о к а з а л о с ь н е в е р о я т н ы м : у с т р о й с т в о н е т о л ь к о с у м е л о м и г р и р о в а т ь в б р ю ш н у ю п о л о с т ь , п р е о д о л е в б а р ь е р и з м ы ш ц ы и б р ю ш н о й с т е н к и , н о и п р о н и к л о н е п о с р е д с т в е н н о в к и ш е ч н и к " , - р а с с к а з а л и " Р Г в Ц е н т р е М е ш а л к и н а .

При этом кардиостимулятор продолжал работать и задавать необходимый ритм сердцу.

При помощи санациавиации мальчика доставили в Новосибирск. Бригады детских кардиохирургов Центра Мешалкина и хирургов Новосибирской областной клинической больницы объединились, чтобы спасти ребенка.

Ситуация была критической. Кардиостимулятор застрял в сигмовидной кишке, но окончательно покинуть организм не мог. Ведь за ним прямо из сердца тянулись проводки и электроды. Их отрыв или инфицирование мог привести к летальному исходу от сердечной патологии. В тоже время кишечник уже был закупорен, в нем образовался свищ.

Необходимо срочно было найти альтернативу кардиостимулятору - для поддержания работы сердца. Кардиохирурги Тимур Хапаев и Сергей Иванцов приняли решение имплантировать однокамерный кардиостимулятор на реберно-диафрагмальную поверхность. На втором этапе к операции подключились хирурги Владислав Цыганок и Юрий Койно. Они очистили сигмовидную кишку от спаек и извлекли устройство.

На десятый день после операции уникального пациента выписали - в удовлетворительном состоянии. Ма.льчик вместе с родителями вернулся домой, в Барнаул.

Врачи говорят, что случаи самопроизвольного перемещения кардиостимулятора в брюшную полость единичны во всем мире. Нетипичный опыт новосибирских хирургов должен помочь их коллегам.

Комментарий

Илья Сойнов, врач - сердечно-сосудистый хирург НМИЦ имени Мешалкина, доктор медицинских наук: