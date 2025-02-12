Как отличить реальную болезнь от мнительности и ипохондрии?

Люди по-разному относятся к сигналам организма. Одни склонны игнорировать довольно выраженные симптомы патологий, другие, наоборот, слишком к себе прислушиваются, принимая за признаки болезни любое недомогание. Специалисты Пироговского университета дали советы, которые помогут отличить болезнь от ипохондрии в случае сердечных заболеваний.

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Андрей Шмилович, д. м. н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета, констатировал – отличить мнительность, ипохондрию, повышенную тревожность от соматического заболевания не всегда простая задача.

Начинать следует с полноценного сомато-неврологического обследования, которое позволит исключить болезнь. Часто пациенты приходят, имея на руках обследования и выписки врачей – если документы подтверждают, что серьезных проблем нет, следует обратить внимания на поведенческие особенности пациента: на навязчивость идей о здоровье или нездоровье, на зацикленность на этих идеях. Как правило, в рассуждениях мнительных, тревожных пациентов много гипертрофированных и изменчивых эмоций, при этом, отсутствует логика. Жалобы носят нетипичный, вычурный характер.

Показательной может быть эмоциональная реакция на сообщение об отсутствии серьезных проблем со здоровьем – вопреки ожиданиям, она может быть негативной, а не радостной. Вместо облегчения налицо недовольство, разочарование, появляются претензии к врачу.

Бывает, что на первый взгляд явно соматические симптомы оказываются психогенного характера. По статистике, порядка 20-30% терапевтических больных амбулаторного профиля нуждаются в психиатрической и/или психотерапевтической помощи, а не в сомато-неврологической. Еще примерно 30% – нуждаются в комплексной помощи терапевта и психиатра (психотерапевта).

На психосоматику чаще указывают такие проявления патологической тревоги как панические атаки, навязчивые страхи, генерализованная тревога или ОКР, а также расстройства депрессивного спектра, нарушения сна, аппетита, потеря или прибавка веса, выраженная астения, раздражительность, претенциозность и так далее.

Симптомы, которые нельзя игнорировать: головная боль в утренние часы при пробуждении, сопровождаемая рвотой; онемение, неловкость в половине тела; приступы с потерей сознания; слабость симметричная в руках или ногах; нарушение походки, возникшее без видимой причины; нарушение глотания, поперхивание, изменение голоса; снижение зрения на один или оба глаза.