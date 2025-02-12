Российские врачи спасли дошкольника, проглотившего иголку

Врачи Детского центра имени Л.М. Рошаля спасли шестилетнего мальчика, который проглотил иголку. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Врачи спасли дошкольника, проглотившего иголку
© РИА Новости

Маленького пациента доставили в больницу на скорой помощи. Обследование показало, что инородный предмет опустился в желудок ребенка.

«С помощью биопсийных щипцов эндоскописты переместили иголку из двенадцатиперстной кишки в желудок, откуда уже безопасно извлекли из тела ребенка», рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что на манипуляцию врачам потребовалось полчаса.

Инородный предмет не успел причинить здоровью пациента вреда, и на следующий день ребенка выписали.

До этого в Оренбурге врачи спасли школьника, проглотившего связку ключей.

Новости медицины