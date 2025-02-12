Врачи спасли дошкольника, проглотившего иголку

Врачи Детского центра имени Л.М. Рошаля спасли шестилетнего мальчика, который проглотил иголку. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Маленького пациента доставили в больницу на скорой помощи. Обследование показало, что инородный предмет опустился в желудок ребенка.

« С п о м о щ ь ю б и о п с и й н ы х щ и п ц о в э н д о с к о п и с т ы п е р е м е с т и л и и г о л к у и з д в е н а д ц а т и п е р с т н о й к и ш к и в ж е л у д о к , о т к у д а у ж е б е з о п а с н о и з в л е к л и и з т е л а р е б е н к а » , — р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е в е д о м с т в а , д о б а в и в , ч т о н а м а н и п у л я ц и ю в р а ч а м п о т р е б о в а л о с ь п о л ч а с а .

Инородный предмет не успел причинить здоровью пациента вреда, и на следующий день ребенка выписали.

До этого в Оренбурге врачи спасли школьника, проглотившего связку ключей.