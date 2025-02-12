Российские врачи спасли дошкольника, проглотившего иголку
Врачи Детского центра имени Л.М. Рошаля спасли шестилетнего мальчика, который проглотил иголку. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
Маленького пациента доставили в больницу на скорой помощи. Обследование показало, что инородный предмет опустился в желудок ребенка.
«С помощью биопсийных щипцов эндоскописты переместили иголку из двенадцатиперстной кишки в желудок, откуда уже безопасно извлекли из тела ребенка», — рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что на манипуляцию врачам потребовалось полчаса.
Инородный предмет не успел причинить здоровью пациента вреда, и на следующий день ребенка выписали.
До этого в Оренбурге врачи спасли школьника, проглотившего связку ключей.