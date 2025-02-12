Почтальонам могут разрешить продавать лекарства

Могут ли в почтовых отделениях появиться витрины с лекарствами? Обсуждается идея предоставить "Почте России" право продавать медикаменты. О законопроекте рассказал РБК, оговорившись, что в почтовом ведомстве инициативу не комментируют. Уточняется, что мера придумана в помощь почте и направлена на то, чтобы обеспечить "устойчивое развитие" службы связи.

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Предлагаются и другие меры - ввести монополию на продажу марок и доставку писем в почтовые ящики. Но если марки и письма - это понятно, этим почта занималась всегда, то включение в этот список лекарств - просто через запятую - вызывает вопросы.

С одной стороны, идея кажется здравой и полезной: почтовое отделение есть в любом захолустье, а аптеки и даже маленькие аптечные пункты - нет. Поэтому, казалось бы, как хорошо - пришел к почтальонам отправить бандероль - и заодно таблеток прикупил, не надо мотаться в райцентр. Но есть и другая сторона вопроса, а именно - безопасность пациентов и применения ими лекарств.

Идея упростить продажу лекарств уже выдвигалась десять лет назад, но тогда предлагалось допустить таблетки и пилюли в продуктовые магазины.

К слову, подобная инициатива по "увеличению доступности лекарственного обеспечения" выдвигается не впервые. Десять лет назад ретейлеры очень хотели, чтобы им разрешили продавать таблетки и пилюли в обычных продуктовых магазинах. И минпромторг эту идею тогда поддержал. В пример ставился опыт Соединенных Штатов - там какой-нибудь панадол от головной боли можно купить даже в круглосуточном магазинчике на бензозаправке. В Европе построже, но и там есть магазины, где рядом с упакованными продуктами соседствуют медикаменты. Но надо подчеркнуть: и в США, и в европейских странах свободно продаются только самые простые средства - жаропонижающие, леденцы от кашля, витамины. Любое мало-мальски серьезное лекарство там просто так не купишь - только по рецепту врача. У нас же, несмотря на возражения минздрава, был подготовлен перечень, в котором в число разрешенных к продаже в магазинах попали вместе с безрецептурными и препараты, которые должны приниматься только под контролем врача. Впрочем, та история так ничем и не закончилась. После того как список с подачи медиков все же "почистили", оставив там безобидные средства типа активированного угля, интерес продавцов расширить бизнес как-то сдулся и до конкретных решений дело не дошло.

И вот теперь - идея организовать лекарственные прилавки в почтовых отделениях. Насколько это реально?

" Э т о р е а л ь н о , е с л и б ы р е ч ь ш л а о т о м , ч т о т а к а я т о р г о в л я б у д е т п р о х о д и т ь п о в с е м п р а в и л а м - с о ф о р м л е н и е м ф а р м а ц е в т и ч е с к о й л и ц е н з и и , а н а л о г и ч н о й т о й , к о т о р у ю и м е ю т в с е а п т е к и . Н о , н а с к о л ь к о м н е и з в е с т н о , о б с у ж д а е т с я и д е я р а з р е ш и т ь б е з л и ц е н з и о н н у ю п р о д а ж у л е к а р с т в " , - с к а з а л а " Р Г " и с п о л н и т е л ь н ы й д и р е к т о р Н а ц и о н а л ь н о й ф а р м а ц е в т и ч е с к о й п а л а т ы Елена Неволина.

Но лекарства - это специфический товар, который напрямую влияет на здоровье, они нуждаются в особых условиях хранения, строгом контроле за соблюдением сроков годности.

" В а п т е к а х р а б о т а ю т п о д г о т о в л е н н ы е с п е ц и а л и с т ы с в ы с ш и м м е д и ц и н с к и м о б р а з о в а н и е м и л и с о с р е д н и м с п е ц и а л ь н ы м . Э т о , к с т а т и , о д н о и з т р е б о в а н и й п р и л и ц е н з и р о в а н и и а п т е к и . П р о в и з о р д о л ж е н п р о с л е д и т ь , ч т о б ы п о к у п а т е л ь п о л у ч и л т о т п р е п а р а т , ч т о н а з н а ч и л д о к т о р , и м е н н о в т о й д о з и р о в к е , к а к а я н у ж н а , п о я с н и т ь п а ц и е н т у , к а к п р а в и л ь н о п р и н и м а т ь л е к а р с т в о и к а к е г о х р а н и т ь - н а п р и м е р , в х о л о д и л ь н и к е . К р о м е т о г о , п р о в и з о р ы ч и т а ю т р е ц е п т ( к с т а т и , н а л а т ы н и ) и м о г у т п о д с к а з а т ь в о з м о ж н ы й д л я з а м е н ы а н а л о г , е с л и н у ж н о г о л е к а р с т в а в а п т е к е н е о к а з а л о с ь " , - о б ъ я с н я е т Неволина.

Почтальон всего этого, конечно, сделать не сможет. А при склонности нашего населения к самолечению приобретение медикаментов без консультации со специалистом может только усугубить ситуацию. Аптеки обязаны иметь в продаже даже те лекарства, спрос на которые не высок.

Еще один дискуссионный момент. Аптеки обязаны иметь в продаже минимальный ассортимент лекарств, у них должны быть в наличии и востребованные лекарства, и те, которые покупают редко. При этом лекарства из перечня жизненно необходимых продаются по фиксированной цене, по сути, в убыток. Но если аптеки не будут продавать такие лекарства - их накажут.

" Р а з р е ш и т е п р о д а ж и б е з л и ц е н з и и , б е з с о б л ю д е н и я в с е х э т и х п р а в и л , и о б е с п е ч е н и е л е к а р с т в а м и н е у л у ч ш и т с я , а у х у д ш и т с я : б у д у т п р о д а в а т ь с я х о д о в ы е м е д и к а м е н т ы и д о р о г и е , а д е ш е в ы е и н у ж н ы е о г р а н и ч е н н о м у к р у г у п а ц и е н т о в о к а ж у т с я в д е ф и ц и т е " , - п р е д у п р е ж д а е т э к с п е р т .

Но что-то делать с отсутствием аптек в малодоступных деревнях все-таки надо. В прошлом году продавать лекарства разрешили сельским амбулаториям и ФАПам. Возможно, и почта могла бы взять на себя обязанности по доставке заказанных препаратов.

" В о п р о с н у ж н о р а з д е л и т ь : н а з н а ч е н и е и д о с т а в к а л е к а р с т в . Б ы в а е т и т а к , ч т о в с е л е н е т н и а п т е к и , н и Ф А П а , н о т о ч н о е с т ь отделение почты. Доставка лекарств через почтовые точки - важная мера, которая могла бы сделать их более доступными для жителей отдаленных сел. А сейчас им приходится за каждой таблеткой ездить в райцентр", - сказал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Но и в этом случае, если такие функции закрепят за почтовым ведомством, необходимо будет продумывать, как соблюдать правила хранения и доставки медикаментов и как все это контролировать.

" Я в и ж у р е ш е н и е в с е ж е в л и ц е н з и р о в а н и и а п т е ч н ы х п у н к т о в - п о ж а л у й с т а , п о л у ч а й т е р а з р е ш е н и е , б е р и т е н а р а б о т у с п е ц и а л и с т а и о р г а н и з у й т е а п т е ч н ы й п у н к т в п о м е щ е н и и почтового отделения. Кстати, во многих супермаркетах аптеки появились - на выделенных площадях, с соблюдением всех правил по оборудованию и условиям хранения и продажи, - говорит Елена Неволина. - Но есть еще один способ решить проблему. Это передвижные аптечные пункты". "Сейчас обсуждается такой законопроект - о мобильных аптеках, - подтвердил "РГ" первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. - Этот закон может реально помочь людям в деревнях и селах получать нужные лекарства. Мобильная аптека - это часть обычной аптеки, она будет приезжать туда, где вообще нет ни аптек, ни фельдшерских пунктов. Когда и куда она поедет - решат местные власти. Одна такая мобильная аптека, по нашим расчетам, сможет обслуживать до 50 небольших населенных пунктов".

Инициативу поддержали в нескольких регионах - в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Архангельске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Ставрополе, Краснодаре, Волгограде.