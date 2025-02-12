Почтальонам могут разрешить продавать лекарства

Обсуждается идея разрешить почтальонам продавать лекарства
Могут ли в почтовых отделениях появиться витрины с лекарствами? Обсуждается идея предоставить "Почте России" право продавать медикаменты. О законопроекте рассказал РБК, оговорившись, что в почтовом ведомстве инициативу не комментируют. Уточняется, что мера придумана в помощь почте и направлена на то, чтобы обеспечить "устойчивое развитие" службы связи.
Предлагаются и другие меры - ввести монополию на продажу марок и доставку писем в почтовые ящики. Но если марки и письма - это понятно, этим почта занималась всегда, то включение в этот список лекарств - просто через запятую - вызывает вопросы.
С одной стороны, идея кажется здравой и полезной: почтовое отделение есть в любом захолустье, а аптеки и даже маленькие аптечные пункты - нет. Поэтому, казалось бы, как хорошо - пришел к почтальонам отправить бандероль - и заодно таблеток прикупил, не надо мотаться в райцентр. Но есть и другая сторона вопроса, а именно - безопасность пациентов и применения ими лекарств.
Идея упростить продажу лекарств уже выдвигалась десять лет назад, но тогда предлагалось допустить таблетки и пилюли в продуктовые магазины.
К слову, подобная инициатива по "увеличению доступности лекарственного обеспечения" выдвигается не впервые. Десять лет назад ретейлеры очень хотели, чтобы им разрешили продавать таблетки и пилюли в обычных продуктовых магазинах. И минпромторг эту идею тогда поддержал. В пример ставился опыт Соединенных Штатов - там какой-нибудь панадол от головной боли можно купить даже в круглосуточном магазинчике на бензозаправке. В Европе построже, но и там есть магазины, где рядом с упакованными продуктами соседствуют медикаменты. Но надо подчеркнуть: и в США, и в европейских странах свободно продаются только самые простые средства - жаропонижающие, леденцы от кашля, витамины. Любое мало-мальски серьезное лекарство там просто так не купишь - только по рецепту врача. У нас же, несмотря на возражения минздрава, был подготовлен перечень, в котором в число разрешенных к продаже в магазинах попали вместе с безрецептурными и препараты, которые должны приниматься только под контролем врача. Впрочем, та история так ничем и не закончилась. После того как список с подачи медиков все же "почистили", оставив там безобидные средства типа активированного угля, интерес продавцов расширить бизнес как-то сдулся и до конкретных решений дело не дошло.
И вот теперь - идея организовать лекарственные прилавки в почтовых отделениях. Насколько это реально?
"Это реально, если бы речь шла о том, что такая торговля будет проходить по всем правилам - с оформлением фармацевтической лицензии, аналогичной той, которую имеют все аптеки. Но, насколько мне известно, обсуждается идея разрешить безлицензионную продажу лекарств", - сказала "РГ" исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.
Но лекарства - это специфический товар, который напрямую влияет на здоровье, они нуждаются в особых условиях хранения, строгом контроле за соблюдением сроков годности.
"В аптеках работают подготовленные специалисты с высшим медицинским образованием или со средним специальным. Это, кстати, одно из требований при лицензировании аптеки. Провизор должен проследить, чтобы покупатель получил тот препарат, что назначил доктор, именно в той дозировке, какая нужна, пояснить пациенту, как правильно принимать лекарство и как его хранить - например, в холодильнике. Кроме того, провизоры читают рецепт (кстати, на латыни) и могут подсказать возможный для замены аналог, если нужного лекарства в аптеке не оказалось", - объясняет Неволина.
Почтальон всего этого, конечно, сделать не сможет. А при склонности нашего населения к самолечению приобретение медикаментов без консультации со специалистом может только усугубить ситуацию. Аптеки обязаны иметь в продаже даже те лекарства, спрос на которые не высок.
Еще один дискуссионный момент. Аптеки обязаны иметь в продаже минимальный ассортимент лекарств, у них должны быть в наличии и востребованные лекарства, и те, которые покупают редко. При этом лекарства из перечня жизненно необходимых продаются по фиксированной цене, по сути, в убыток. Но если аптеки не будут продавать такие лекарства - их накажут.
"Разрешите продажи без лицензии, без соблюдения всех этих правил, и обеспечение лекарствами не улучшится, а ухудшится: будут продаваться ходовые медикаменты и дорогие, а дешевые и нужные ограниченному кругу пациентов окажутся в дефиците", - предупреждает эксперт.
Но что-то делать с отсутствием аптек в малодоступных деревнях все-таки надо. В прошлом году продавать лекарства разрешили сельским амбулаториям и ФАПам. Возможно, и почта могла бы взять на себя обязанности по доставке заказанных препаратов.
"Вопрос нужно разделить: назначение и доставка лекарств. Бывает и так, что в селе нет ни аптеки, ни ФАПа, но точно есть отделение почты. Доставка лекарств через почтовые точки - важная мера, которая могла бы сделать их более доступными для жителей отдаленных сел. А сейчас им приходится за каждой таблеткой ездить в райцентр", - сказал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Но и в этом случае, если такие функции закрепят за почтовым ведомством, необходимо будет продумывать, как соблюдать правила хранения и доставки медикаментов и как все это контролировать.
"Я вижу решение все же в лицензировании аптечных пунктов - пожалуйста, получайте разрешение, берите на работу специалиста и организуйте аптечный пункт в помещении почтового отделения. Кстати, во многих супермаркетах аптеки появились - на выделенных площадях, с соблюдением всех правил по оборудованию и условиям хранения и продажи, - говорит Елена Неволина. - Но есть еще один способ решить проблему. Это передвижные аптечные пункты". "Сейчас обсуждается такой законопроект - о мобильных аптеках, - подтвердил "РГ" первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. - Этот закон может реально помочь людям в деревнях и селах получать нужные лекарства. Мобильная аптека - это часть обычной аптеки, она будет приезжать туда, где вообще нет ни аптек, ни фельдшерских пунктов. Когда и куда она поедет - решат местные власти. Одна такая мобильная аптека, по нашим расчетам, сможет обслуживать до 50 небольших населенных пунктов".
Инициативу поддержали в нескольких регионах - в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Архангельске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Ставрополе, Краснодаре, Волгограде.
"Мы получили письма от минздравов и аптечных управлений этих регионов, они готовы участвовать в пилотном проекте за свой счет, без привлечения федеральных средств", - заключил Башанкаев.