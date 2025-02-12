Женщина перенесла клиническую смерть после пластической операции

Жительница Санкт-Петербурга перенесла клиническую смерть через 19 дней после пережитой пластической операции. Об этом сообщает «Фонтанка».

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53-летняя пациентка, имя которой не раскрывается, начала задыхаться и потеряла сознание прямо на рабочем месте. Известно, что коллеги женщины вызвали медиков на производственную площадку в районе Невской заставы. Уже в присутствии врачей у россиянки наступила клиническая смерть.

В конечном счете было установлено, что 24 января женщине сделали абдоминопластику (пластика живота) и подтяжку груди. Отмечается, что вмешательство прошло не без последствий для пациентки, к тому же ситуацию осложнила ее тяга к курению и гипертония.

Ранее в феврале стало известно, что российский экстрасенс напрасно сломала ребра ради идеальной фигуры.