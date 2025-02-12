Daily Mail: после 5-й беременности у американки появилась сильная аллергия на ее любимую еду

Американка обнаружила у себя аллергию на любимые продукты после пятых родов, пишет Daily Star.

Женщина обнаружила у себя новую аллергию после пятой беременности
© РИА Новости

Лиза Невилл, 46-летняя жительница Лос-Анджелеса, никогда не подозревала, что рождение пятого ребенка станет началом серьезных изменений в ее жизни. Вскоре после родов женщина столкнулась с неожиданной и опасной аллергической реакцией, которая навсегда изменила ее отношение к еде.

Все началось с карамельного яблока, которое Лиза съела на Хэллоуин. Через несколько минут после того, как она полакомилась любимым десертом, у нее началось сильное головокружение, сжатие в груди и затрудненное дыхание.

«Я подумала, что это приступ астмы, но потом поняла, что это что-то другое, потому что у меня начался зуд во рту», вспоминает Лиза.

Быстро сориентировавшись, женщина приняла антигистаминный препарат, который обычно давала своим детям. Симптомы временно утихли, но через несколько дней ситуация повторилась, когда Лиза выпила яблочный сок. На этот раз у нее начался отек горла, что едва не привело к удушью.

Однако настоящий шок наступил, когда Лиза приготовила любимое блюдо — спагетти. После ужина у нее появились проблемы с дыханием, отек и крупные рубцы на руках.

«Я поняла, что что-то идёт не так, и это пугает», говорит она.

Обратившись к аллергологу, Невилл узнала, что у нее развилась аллергия на яблоки, помидоры и клубнику. Врачи объяснили, что ее иммунная система начала ошибочно воспринимать белки в этих продуктах как угрозу, что привело к тяжелым реакциям.

С тех пор Лиза живет в постоянном страхе случайно съесть что-то, что вызовет анафилактический шок. По словам врачей, такие случаи нередки. Доктор Хосе Коста объясняет, что беременность может вызывать изменения в иммунной системе, что иногда приводит к развитию новых аллергий.

«Организм начинает вырабатывать больше Th2-клеток, что повышает чувствительность к аллергенам», прокомментировал специалист.

Хотя у некоторых женщин аллергия проходит после родов, у Лизы она осталась навсегда. Тесты показали, что ее организм ошибочно принимает белки в яблоках и клубнике за пыльцу березы, на которую у нее также сильная аллергия.

Новости медицины