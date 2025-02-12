Женщина обнаружила у себя новую аллергию после пятой беременности

Американка обнаружила у себя аллергию на любимые продукты после пятых родов, пишет Daily Star.

Лиза Невилл, 46-летняя жительница Лос-Анджелеса, никогда не подозревала, что рождение пятого ребенка станет началом серьезных изменений в ее жизни. Вскоре после родов женщина столкнулась с неожиданной и опасной аллергической реакцией, которая навсегда изменила ее отношение к еде.

Все началось с карамельного яблока, которое Лиза съела на Хэллоуин. Через несколько минут после того, как она полакомилась любимым десертом, у нее началось сильное головокружение, сжатие в груди и затрудненное дыхание.

« Я п о д у м а л а , ч т о э т о п р и с т у п а с т м ы , н о п о т о м п о н я л а , ч т о э т о ч т о - т о д р у г о е , п о т о м у ч т о у м е н я н а ч а л с я з у д в о р т у » , — в с п о м и н а е т Л и з а .

Быстро сориентировавшись, женщина приняла антигистаминный препарат, который обычно давала своим детям. Симптомы временно утихли, но через несколько дней ситуация повторилась, когда Лиза выпила яблочный сок. На этот раз у нее начался отек горла, что едва не привело к удушью.

Однако настоящий шок наступил, когда Лиза приготовила любимое блюдо — спагетти. После ужина у нее появились проблемы с дыханием, отек и крупные рубцы на руках.

« Я п о н я л а , ч т о ч т о - т о и д ё т н е т а к , и э т о п у г а е т » , — г о в о р и т о н а .

Обратившись к аллергологу, Невилл узнала, что у нее развилась аллергия на яблоки, помидоры и клубнику. Врачи объяснили, что ее иммунная система начала ошибочно воспринимать белки в этих продуктах как угрозу, что привело к тяжелым реакциям.

С тех пор Лиза живет в постоянном страхе случайно съесть что-то, что вызовет анафилактический шок. По словам врачей, такие случаи нередки. Доктор Хосе Коста объясняет, что беременность может вызывать изменения в иммунной системе, что иногда приводит к развитию новых аллергий.

« О р г а н и з м н а ч и н а е т в ы р а б а т ы в а т ь б о л ь ш е T h 2 - к л е т о к , ч т о п о в ы ш а е т ч у в с т в и т е л ь н о с т ь к а л л е р г е н а м » , — п р о к о м м е н т и р о в а л с п е ц и а л и с т .

Хотя у некоторых женщин аллергия проходит после родов, у Лизы она осталась навсегда. Тесты показали, что ее организм ошибочно принимает белки в яблоках и клубнике за пыльцу березы, на которую у нее также сильная аллергия.