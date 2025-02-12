Врачи оживили мужчину после 47-дневной комы

Уникальный случай спасения после инсульта: каменскуралец «ожил» после 47-дневной комы
Уникальный случай спасения пациента произошел в городской больнице Каменска-Уральского. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
52-летний житель Богдановича поступил в стационар каменск-уральской больницы с полной потерей ориентации, параличом правой стороны тела и невозможностью самостоятельно дышать. Врачи диагностировали у пациента инсульт, подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и начали лечение. В течение 47 дней мужчина провел в коме, а специалисты больницы, применяя передовые методики лечения сосудистых заболеваний, боролись за его жизнь. Результатом успешной терапии стало то, что мужчина пришел в себя и стал дышать самостоятельно. После этого врачи разных специальностей комплексно стали работать над восстановлением функций организма больного.
«Лекарственная терапия, лечебная физкультура, ранняя вертикализация и занятия с логопедом дали значительную положительную динамику», – рассказала заведующая неврологическим отделением Городской больницы Каменска-Уральского Надежда Юровских
После реабилитации мужчину направят в Клинический институт мозга, который находится в Берёзовском. Врачи уверены, если продолжать реабилитацию, то мужчина сможет восстановиться после перенесенного инсульта.
«ФедералПресс» ранее сообщал о том, что свердловские врачи вернули к жизни пациента после семи остановок сердца.