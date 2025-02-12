Врачи оживили мужчину после 47-дневной комы

Уникальный случай спасения пациента произошел в городской больнице Каменска-Уральского. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

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52-летний житель Богдановича поступил в стационар каменск-уральской больницы с полной потерей ориентации, параличом правой стороны тела и невозможностью самостоятельно дышать. Врачи диагностировали у пациента инсульт, подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и начали лечение. В течение 47 дней мужчина провел в коме, а специалисты больницы, применяя передовые методики лечения сосудистых заболеваний, боролись за его жизнь. Результатом успешной терапии стало то, что мужчина пришел в себя и стал дышать самостоятельно. После этого врачи разных специальностей комплексно стали работать над восстановлением функций организма больного.

« Л е к а р с т в е н н а я т е р а п и я , л е ч е б н а я ф и з к у л ь т у р а , р а н н я я в е р т и к а л и з а ц и я и з а н я т и я с л о г о п е д о м д а л и з н а ч и т е л ь н у ю п о л о ж и т е л ь н у ю д и н а м и к у » , – р а с с к а з а л а з а в е д у ю щ а я н е в р о л о г и ч е с к и м о т д е л е н и е м Г о р о д с к о й б о л ь н и ц ы К а м е н с к а - У р а л ь с к о г о Н а д е ж д а Ю р о в с к и х

После реабилитации мужчину направят в Клинический институт мозга, который находится в Берёзовском. Врачи уверены, если продолжать реабилитацию, то мужчина сможет восстановиться после перенесенного инсульта.

«ФедералПресс» ранее сообщал о том, что свердловские врачи вернули к жизни пациента после семи остановок сердца.