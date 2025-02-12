Британка приняла рак у сына за переедание

В Великобритании женщина подумала, что ее сын растолстел из-за переедания, но оказалось, что у него онкология, которую нельзя вылечить. Ребенок умер.

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В 2021 году жительница Великобритании заметила, что ее сын сильно набрал вес. Женщина подумала, что все дело в карантине – мальчик мало двигается и часто переедает.

Вскоре ребенок начал жаловаться на боли в глазах – тогда британка поняла, что что-то не так, и отвела сына к врачу. Медики установили, что у ребенка опухоль мозга. Новообразование нельзя было удалить.

Врачи боролись за жизнь юного пациента до 2024 года, однако их сил оказалось недостаточно – мальчик скончался.

Мать погибшего заявила, что от рака мозга люди умирают гораздо чаще, чем от других онкологий, однако на изучение этого заболевания тратится слишком мало времени и денег, передает The Mirror.