Хирурги провели уникальную операцию на сердце пациента

В прошлом году в Мариинской больнице благодаря этой программе было проведено лечение четырёх пациентов.

© runews24.ru

Хирурги Мариинской больницы успешно провели операцию по пересадке искусственного левого желудочка сердца пациенту с хронической сердечной недостаточностью.

Такие операции считаются революционными в медицине, однако пересадка сердца подходит не всем из-за наличия противопоказаний. Искусственный желудочек также помогает пациентам дождаться донорского органа, что подчёркивается в сообщении администрации Северной столицы. Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга сообщила об этом 11 февраля.

В 2024 году в Санкт-Петербурге началась программа лечения пациентов с четвёртой степенью хронической сердечной недостаточности. В планах врачей на 2025 год — проведение десяти подобных операций, а на 2026 год запланировано двадцать медицинских процедур.