Женщина облысела после операции по увеличению груди

28-летняя женщина увеличила грудь и облысела
28-летняя жительница столицы Чехии по имени Барбора Кропачкова сделала операцию по увеличению груди и полностью облысела. Историю женщины опубликовало издание The Sun.
Кропачкова рассказала, что решила поставить грудные импланты, так как комплексовала из-за маленького размера груди. Однако после операции она получила неожиданный эффект: у нее началась алопеция.
«Через четыре недели после процедуры я потеряла все волосы. Даже ресницы и брови», — утверждает женщина.
По ее словам, врачи считают, что облысение началось из-за неадекватной реакции иммунной системы. Сама же она убеждена, что спусковым крючком развития алопеции стала операция.
«После процедуры у меня появились и другие проблемы: дергался глаз, болели мышцы и суставы, началась сыпь», — рассказала Кропачкова.
Дерматолог Дитрих Барт, комментируя этот случай, заявил, что достоверных доказательств существования связи между установкой имплантов и алопецией не существует, но исключить версию женщины нельзя.
«Существует так много факторов, которые вызывают аутоиммунные заболевания, что их нельзя исключать», — заявил доктор.
Жительница Чехии утверждает, что со временем смирилась с потерей волос и перестала носить парики. Тем не менее она жалеет об операции и призывает других женщин не соглашаться на операцию без медицинских показаний.
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