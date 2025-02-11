Женщина облысела после операции по увеличению груди

28-летняя жительница столицы Чехии по имени Барбора Кропачкова сделала операцию по увеличению груди и полностью облысела. Историю женщины опубликовало издание The Sun.

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Кропачкова рассказала, что решила поставить грудные импланты, так как комплексовала из-за маленького размера груди. Однако после операции она получила неожиданный эффект: у нее началась алопеция.

« Ч е р е з ч е т ы р е н е д е л и п о с л е п р о ц е д у р ы я п о т е р я л а в с е в о л о с ы . Д а ж е р е с н и ц ы и б р о в и » , — у т в е р ж д а е т ж е н щ и н а .

По ее словам, врачи считают, что облысение началось из-за неадекватной реакции иммунной системы. Сама же она убеждена, что спусковым крючком развития алопеции стала операция.

« П о с л е п р о ц е д у р ы у м е н я п о я в и л и с ь и д р у г и е п р о б л е м ы : д е р г а л с я г л а з , б о л е л и м ы ш ц ы и с у с т а в ы , н а ч а л а с ь с ы п ь » , — р а с с к а з а л а К р о п а ч к о в а .

Дерматолог Дитрих Барт, комментируя этот случай, заявил, что достоверных доказательств существования связи между установкой имплантов и алопецией не существует, но исключить версию женщины нельзя.

« С у щ е с т в у е т т а к м н о г о ф а к т о р о в , к о т о р ы е в ы з ы в а ю т а у т о и м м у н н ы е з а б о л е в а н и я , ч т о и х н е л ь з я и с к л ю ч а т ь » , — з а я в и л д о к т о р .

Жительница Чехии утверждает, что со временем смирилась с потерей волос и перестала носить парики. Тем не менее она жалеет об операции и призывает других женщин не соглашаться на операцию без медицинских показаний.

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