Что такое мизофония и как с ней справиться

Громкое дыхание, щелчки клавиатуры, чавканье — кого-то подобный шум может вывести из себя.

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« Н а ш е о к р у ж е н и е п е р е п о л н е н о з в у к а м и , и н е к о т о р ы е и з н и х с п о с о б н ы в ы з ы в а т ь н е п р о с т о д и с к о м ф о р т , а н а с т о я щ е е р а з д р а ж е н и е . О т н а з о й л и в о г о т и к а н ь я ч а с о в д о г р о м к о г о ч а в к а н ь я з а с т о л о м — п о ч е м у о д н и з в у к и о с т а ю т с я д л я н а с н е й т р а л ь н ы м и , а д р у г и е б у к в а л ь н о в ы в о д я т и з с е б я ? Э т о т в о п р о с в о л н у е т м н о г и х , и о т в е т ы н а н е г о л е ж а т в о б л а с т и п с и х о л о г и и , н е й р о ф и з и о л о г и и и д а ж е э в о л ю ц и и . В э т о й с т а т ь е р а з б е р ё м с я , п о ч е м у т а к п р о и с х о д и т , и в ы я с н и м , к а к м о ж н о с э т и м б о р о т ь с я » , — Р у с л а н К у т у з о в , с о м н о л о г , н е в р о л о г , о с т е о п а т , н у т р и ц и о л о г , п с и х о т е р а п е в т , к а н д и д а т м е д и ц и н с к и х н а у к .

Из-за чего возникает раздражение?

Раздражение от звуков — сложный феномен, в основе которого лежат различные факторы, включая индивидуальные особенности нервной системы, психологическое, психическое и физическое состояние организма. Два наиболее ярких проявления этой проблемы — мизофония и гиперакузия.

Мизофония: отвращение к звукам

Мизофония — это неврологическое состояние, при котором определённые звуки, чаще всего связанные с человеческой деятельностью (например, жевание, храп, кашель), вызывают сильные негативные эмоции, такие как раздражение, гнев или даже панику.

Люди с мизофонией могут испытывать не только эмоциональный дискомфорт, но и физические симптомы, такие как учащённое сердцебиение, потливость, мышечное напряжение и даже тошноту. В тяжёлых случаях мизофония может приводить к социальной изоляции, поскольку человек старается избегать ситуаций, в которых он может столкнуться с «триггерными» звуками.

Гиперакузия: снижение порога чувствительности к звукам

Гиперакузия — это состояние, при котором человек становится чрезмерно чувствительным к звукам обычной громкости. Даже тихие звуки могут казаться громкими и неприятными, вызывая боль, дискомфорт и раздражение. Гиперакузия зачастую связана с повреждением слуховой системы, неврологическими заболеваниями или стрессом. В отличие от мизофонии, при гиперакузии человек реагирует на широкий спектр звуков, а не на конкретные «триггеры».

Оба состояния, мизофония и гиперакузия, связаны с особенностями работы нервной системы. У людей, страдающих от этих расстройств, мозг может интерпретировать определённые звуки как угрозу, активируя реакцию «бей или беги». Эта древняя защитная реакция организма, призванная обеспечить выживание в опасных ситуациях, характеризуется выбросом адреналина, учащением сердцебиения и дыхания, повышением мышечного тонуса.

В результате человек испытывает сильные негативные эмоции и физический дискомфорт. Чаще раздражение от звуков также связано с психологическими факторами, такими как стресс, тревожность и депрессия. В этих состояниях человек становится более восприимчивым к внешним раздражителям, включая звуки.

Если при гиперакузии достаточно избегать шумных мест или носить наушники, подавляющие шумы, то при мизофонии всё намного сложнее. Поэтому далее в статье речь пойдёт именно об этом недуге как наиболее распространённом.

Частые триггеры мизофонии

Слуховые триггеры, вызывающие мизофонию, могут варьироваться у разных людей, однако существует ряд наиболее распространённых раздражителей.

Звуки, связанные с приёмом пищи: жевание, чавканье, глотание, откусывание, хлюпанье, причмокивание и другие звуки, сопровождающие процесс еды.

Повторяющиеся шумы: монотонные, циклические звуки, такие как тиканье часов, капающая вода, щелчки клавиатуры, скрип половиц или равномерный гул.

Физиологические шумы: дыхание, особенно громкое или затруднённое, храп, сопение, покашливание, сморкание и другие звуки, связанные с физиологическими процессами.

Другие звуки: широкий спектр звуков, таких как скрип пенопласта по стеклу, скрежет ногтей по доске, визг тормозов, громкий смех, лай собак, плач детей и многие другие.

Физиологические реакции при мизофонии

Проблема не ограничивается психологическим дискомфортом. Исследования показывают, что она сопровождается выраженными физиологическими реакциями. Что происходит в организме при таком состоянии?

Активация островковой доли мозга: эта область мозга играет ключевую роль в обработке эмоций и ощущений, связанных с внутренним состоянием организма. У людей, страдающих мизофонией, звуки-триггеры вызывают гиперактивацию островковой доли, что приводит к усилению эмоциональных реакций. Выброс кортизола: стрессовый гормон кортизол высвобождается в ответ на раздражающий звук, что приводит к физиологическому стрессу. Учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, усиливается потоотделение. Мышечное напряжение: в ответ на раздражающий звук мышцы могут непроизвольно сокращаться, вызывая чувство напряжения и дискомфорта.

Эти реакции объясняют, почему мизофония может быть настолько изнурительной и мешает нормальной жизни.

Нейробиологические механизмы мизофонии

Несмотря на то что проблема ещё недостаточно изучена, существуют гипотезы о её нейробиологических механизмах. Одна из них предполагает, что у людей с мизофонией существует нарушение в обработке звуковой информации в мозге.

Звуки-триггеры могут активировать не только слуховую кору, но и другие области мозга, отвечающие за эмоции, память и внимание. Это приводит к тому, что звук воспринимается не просто как акустический сигнал, а как значимое и эмоционально заряженное событие.

Другая гипотеза связывает мизофонию с нарушением связей между слуховой корой и лимбической системой, которая играет ключевую роль в формировании эмоций. У людей с мизофонией эти связи могут быть усилены, что приводит к тому, что даже обычные звуки вызывают сильные эмоциональные реакции.

Дополнительно мизофония часто сопровождается психологическими проблемами, такими как тревожность, депрессия, раздражительность и социальная изоляция. Люди с таким расстройством стараются избегать ситуаций, в которых они могут столкнуться с раздражающими звуками, что приводит к ограничению социальной активности и ухудшению качества жизни.

Нормально ли раздражение от звуков?

Эпизодическое раздражение в ответ на громкие, резкие или назойливые звуки, особенно в условиях усталости, стресса или эмоционального напряжения, следует рассматривать как вариант нормы.

Под воздействием стрессовых факторов даже относительно нейтральные звуковые стимулы могут восприниматься как чрезмерно интенсивные и неприятные.

В отличие от обычной раздражительности, у людей, страдающих мизофонией, такие звуки вызывают целый спектр негативных эмоций, вплоть до паники и ярости. Такая выраженная звуковая гиперчувствительность может быть симптомом различных психических и неврологических расстройств.

Например, мизофония часто встречается у людей с тревожными расстройствами, обсессивно-компульсивным расстройством, расстройствами аутистического спектра, посттравматическим стрессовым расстройством, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также при некоторых соматических заболеваниях, таких как фибромиалгия.

В таких случаях гиперчувствительность может быть одним из проявлений основного заболевания, и её выраженность меняется в зависимости от тяжести и динамики основного расстройства.

Как справиться с раздражающими звуками?

В лёгких случаях, когда звуки вызывают лишь незначительный дискомфорт, бороться с проблемой помогут следующие методы.

Использование шумоподавляющих наушников или берушей. Это простой и эффективный способ блокировать внешние звуки и создать комфортную акустическую среду. Шумоподавляющие наушники особенно полезны в ситуациях, когда невозможно контролировать окружающие звуки (например, в общественном транспорте или офисе). Практика релаксации. Регулярные упражнения по расслаблению помогают снизить уровень стресса и тревоги, что, в свою очередь, уменьшает чувствительность к звукам. Одной из эффективных техник является дыхательное упражнение 4-7-8: вдох в течение четырёх секунд, задержка дыхания на семь секунд, выдох в течение восьми секунд. Повторение этого упражнения несколько раз в день помогает успокоить нервную систему и снизить реакцию на раздражающие звуки. Обсуждение проблемы с близкими. Разговор с членами семьи или друзьями о своей проблеме помогает снизить эмоциональное напряжение и получить поддержку. Объяснение того, какие именно звуки вызывают раздражение и почему, может помочь близким понять ваше состояние и адаптировать своё поведение.

Профессиональная помощь

Ключевыми критериями, указывающими на необходимость обращения к специалисту, являются следующие:

если звуки провоцируют не просто раздражение, а приступы агрессии, паники, страха или отвращения;

если гиперчувствительность сопровождается учащённым сердцебиением, потливостью, тошнотой, головокружением или другими физическими симптомами;

если звуки заставляют вас избегать общения с людьми, социальных ситуаций, работы или учёбы;

если проблема носит постоянный или рецидивирующий характер.

При наличии вышеуказанных симптомов рекомендуется обратиться к следующим специалистам:

Невролог. Врач проведёт комплексное обследование для исключения органических заболеваний нервной системы, таких как гиперчувствительность слухового нерва, опухоли головного мозга, эпилепсия и другие неврологические расстройства.

Психотерапевт (психолог). Специалист в области психического здоровья поможет выявить психологические факторы, способствующие развитию звуковой гиперчувствительности, такие как тревожные расстройства, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и другие психоэмоциональные нарушения.

Аудиолог (сурдолог). Этот специалист занимается диагностикой и лечением нарушений слуха. Он проведёт проверку слуховой функции, включая аудиометрию, тимпанометрию и другие методы исследования, чтобы исключить возможные проблемы со слухом, которые могут способствовать звуковой гиперчувствительности.

Для лечения проблемы чаще всего применяются когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), терапия звуком (TRT) и медикаментозное вмешательство. Не забывайте, что крайне важно вовремя обратиться к специалисту. Своевременное посещение врача и комплексный подход к лечению помогут выявить причины этого состояния и подобрать эффективные методы коррекции.