Что такое мизофония и как с ней справиться

Мизофония: что это, причины, симптомы, профилактика
Громкое дыхание, щелчки клавиатуры, чавканье — кого-то подобный шум может вывести из себя.
«Наше окружение переполнено звуками, и некоторые из них способны вызывать не просто дискомфорт, а настоящее раздражение. От назойливого тиканья часов до громкого чавканья за столом — почему одни звуки остаются для нас нейтральными, а другие буквально выводят из себя? Этот вопрос волнует многих, и ответы на него лежат в области психологии, нейрофизиологии и даже эволюции. В этой статье разберёмся, почему так происходит, и выясним, как можно с этим бороться», — Руслан Кутузов, сомнолог, невролог, остеопат, нутрициолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук.
Из-за чего возникает раздражение?
Раздражение от звуков — сложный феномен, в основе которого лежат различные факторы, включая индивидуальные особенности нервной системы, психологическое, психическое и физическое состояние организма. Два наиболее ярких проявления этой проблемы — мизофония и гиперакузия.
Мизофония: отвращение к звукам
Мизофония — это неврологическое состояние, при котором определённые звуки, чаще всего связанные с человеческой деятельностью (например, жевание, храп, кашель), вызывают сильные негативные эмоции, такие как раздражение, гнев или даже панику.
Люди с мизофонией могут испытывать не только эмоциональный дискомфорт, но и физические симптомы, такие как учащённое сердцебиение, потливость, мышечное напряжение и даже тошноту. В тяжёлых случаях мизофония может приводить к социальной изоляции, поскольку человек старается избегать ситуаций, в которых он может столкнуться с «триггерными» звуками.
Гиперакузия: снижение порога чувствительности к звукам
Гиперакузия — это состояние, при котором человек становится чрезмерно чувствительным к звукам обычной громкости. Даже тихие звуки могут казаться громкими и неприятными, вызывая боль, дискомфорт и раздражение. Гиперакузия зачастую связана с повреждением слуховой системы, неврологическими заболеваниями или стрессом. В отличие от мизофонии, при гиперакузии человек реагирует на широкий спектр звуков, а не на конкретные «триггеры».
Оба состояния, мизофония и гиперакузия, связаны с особенностями работы нервной системы. У людей, страдающих от этих расстройств, мозг может интерпретировать определённые звуки как угрозу, активируя реакцию «бей или беги». Эта древняя защитная реакция организма, призванная обеспечить выживание в опасных ситуациях, характеризуется выбросом адреналина, учащением сердцебиения и дыхания, повышением мышечного тонуса.
В результате человек испытывает сильные негативные эмоции и физический дискомфорт. Чаще раздражение от звуков также связано с психологическими факторами, такими как стресс, тревожность и депрессия. В этих состояниях человек становится более восприимчивым к внешним раздражителям, включая звуки.
Если при гиперакузии достаточно избегать шумных мест или носить наушники, подавляющие шумы, то при мизофонии всё намного сложнее. Поэтому далее в статье речь пойдёт именно об этом недуге как наиболее распространённом.
Частые триггеры мизофонии
Слуховые триггеры, вызывающие мизофонию, могут варьироваться у разных людей, однако существует ряд наиболее распространённых раздражителей.
- Звуки, связанные с приёмом пищи: жевание, чавканье, глотание, откусывание, хлюпанье, причмокивание и другие звуки, сопровождающие процесс еды.
- Повторяющиеся шумы: монотонные, циклические звуки, такие как тиканье часов, капающая вода, щелчки клавиатуры, скрип половиц или равномерный гул.
- Физиологические шумы: дыхание, особенно громкое или затруднённое, храп, сопение, покашливание, сморкание и другие звуки, связанные с физиологическими процессами.
- Другие звуки: широкий спектр звуков, таких как скрип пенопласта по стеклу, скрежет ногтей по доске, визг тормозов, громкий смех, лай собак, плач детей и многие другие.
Физиологические реакции при мизофонии
Проблема не ограничивается психологическим дискомфортом. Исследования показывают, что она сопровождается выраженными физиологическими реакциями. Что происходит в организме при таком состоянии?
- Активация островковой доли мозга: эта область мозга играет ключевую роль в обработке эмоций и ощущений, связанных с внутренним состоянием организма. У людей, страдающих мизофонией, звуки-триггеры вызывают гиперактивацию островковой доли, что приводит к усилению эмоциональных реакций.
- Выброс кортизола: стрессовый гормон кортизол высвобождается в ответ на раздражающий звук, что приводит к физиологическому стрессу. Учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, усиливается потоотделение.
- Мышечное напряжение: в ответ на раздражающий звук мышцы могут непроизвольно сокращаться, вызывая чувство напряжения и дискомфорта.
Эти реакции объясняют, почему мизофония может быть настолько изнурительной и мешает нормальной жизни.
Нейробиологические механизмы мизофонии
Несмотря на то что проблема ещё недостаточно изучена, существуют гипотезы о её нейробиологических механизмах. Одна из них предполагает, что у людей с мизофонией существует нарушение в обработке звуковой информации в мозге.
Звуки-триггеры могут активировать не только слуховую кору, но и другие области мозга, отвечающие за эмоции, память и внимание. Это приводит к тому, что звук воспринимается не просто как акустический сигнал, а как значимое и эмоционально заряженное событие.
Другая гипотеза связывает мизофонию с нарушением связей между слуховой корой и лимбической системой, которая играет ключевую роль в формировании эмоций. У людей с мизофонией эти связи могут быть усилены, что приводит к тому, что даже обычные звуки вызывают сильные эмоциональные реакции.
Дополнительно мизофония часто сопровождается психологическими проблемами, такими как тревожность, депрессия, раздражительность и социальная изоляция. Люди с таким расстройством стараются избегать ситуаций, в которых они могут столкнуться с раздражающими звуками, что приводит к ограничению социальной активности и ухудшению качества жизни.
Нормально ли раздражение от звуков?
Эпизодическое раздражение в ответ на громкие, резкие или назойливые звуки, особенно в условиях усталости, стресса или эмоционального напряжения, следует рассматривать как вариант нормы.
Под воздействием стрессовых факторов даже относительно нейтральные звуковые стимулы могут восприниматься как чрезмерно интенсивные и неприятные.
В отличие от обычной раздражительности, у людей, страдающих мизофонией, такие звуки вызывают целый спектр негативных эмоций, вплоть до паники и ярости. Такая выраженная звуковая гиперчувствительность может быть симптомом различных психических и неврологических расстройств.
Например, мизофония часто встречается у людей с тревожными расстройствами, обсессивно-компульсивным расстройством, расстройствами аутистического спектра, посттравматическим стрессовым расстройством, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также при некоторых соматических заболеваниях, таких как фибромиалгия.
В таких случаях гиперчувствительность может быть одним из проявлений основного заболевания, и её выраженность меняется в зависимости от тяжести и динамики основного расстройства.
Как справиться с раздражающими звуками?
В лёгких случаях, когда звуки вызывают лишь незначительный дискомфорт, бороться с проблемой помогут следующие методы.
- Использование шумоподавляющих наушников или берушей. Это простой и эффективный способ блокировать внешние звуки и создать комфортную акустическую среду. Шумоподавляющие наушники особенно полезны в ситуациях, когда невозможно контролировать окружающие звуки (например, в общественном транспорте или офисе).
- Практика релаксации. Регулярные упражнения по расслаблению помогают снизить уровень стресса и тревоги, что, в свою очередь, уменьшает чувствительность к звукам. Одной из эффективных техник является дыхательное упражнение 4-7-8: вдох в течение четырёх секунд, задержка дыхания на семь секунд, выдох в течение восьми секунд. Повторение этого упражнения несколько раз в день помогает успокоить нервную систему и снизить реакцию на раздражающие звуки.
- Обсуждение проблемы с близкими. Разговор с членами семьи или друзьями о своей проблеме помогает снизить эмоциональное напряжение и получить поддержку. Объяснение того, какие именно звуки вызывают раздражение и почему, может помочь близким понять ваше состояние и адаптировать своё поведение.
Профессиональная помощь
Ключевыми критериями, указывающими на необходимость обращения к специалисту, являются следующие:
- если звуки провоцируют не просто раздражение, а приступы агрессии, паники, страха или отвращения;
- если гиперчувствительность сопровождается учащённым сердцебиением, потливостью, тошнотой, головокружением или другими физическими симптомами;
- если звуки заставляют вас избегать общения с людьми, социальных ситуаций, работы или учёбы;
- если проблема носит постоянный или рецидивирующий характер.
При наличии вышеуказанных симптомов рекомендуется обратиться к следующим специалистам:
Невролог. Врач проведёт комплексное обследование для исключения органических заболеваний нервной системы, таких как гиперчувствительность слухового нерва, опухоли головного мозга, эпилепсия и другие неврологические расстройства.
Психотерапевт (психолог). Специалист в области психического здоровья поможет выявить психологические факторы, способствующие развитию звуковой гиперчувствительности, такие как тревожные расстройства, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и другие психоэмоциональные нарушения.
Аудиолог (сурдолог). Этот специалист занимается диагностикой и лечением нарушений слуха. Он проведёт проверку слуховой функции, включая аудиометрию, тимпанометрию и другие методы исследования, чтобы исключить возможные проблемы со слухом, которые могут способствовать звуковой гиперчувствительности.
Для лечения проблемы чаще всего применяются когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), терапия звуком (TRT) и медикаментозное вмешательство. Не забывайте, что крайне важно вовремя обратиться к специалисту. Своевременное посещение врача и комплексный подход к лечению помогут выявить причины этого состояния и подобрать эффективные методы коррекции.