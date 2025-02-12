Врачи достали из желудка ребенка проглоченную связку ключей

Проглоченную связку ключей извлекли из желудка восьмилетнего мальчика врачи Областной детской клинической больницы Оренбурга.

Как рассказали в медучреждении, маленький пациент поступил в отделение экстренной помощи ночью. На снимке врачи увидели в его желудке инородное тело - а именно связку из двух ключей. Эндоскопистам удалось извлечь опасную находку без осложнений для ребенка. Манипуляция проводилась под наркозом.

По словам завотделением ОДКБ Андрея Боброва, такие случаи здесь нередки. Медики даже собрали целую коллекцию предметов, которые им пришлось удалять из легких и желудков детей. Это батарейки, орбизы, иголки, гвозди, булавки, заколки, скрепки, кнопки для одежды, магниты и многое другое.

В больнице вновь напомнили о том, что детей нельзя оставлять без присмотра - особенно когда они играют с мелкими предметами.