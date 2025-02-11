Врачи помогли мужчине, который перенес три инсульта за год

25-летнему челябинцу, перенесшему три инсульта, пересадили сердце
В Челябинске успешно прооперировали молодого человека с наследственным заболеванием - дилатационная кардиомиопатия. Он стал самым молодым пациентом, которому потребовалась пересадка сердца.
Как сообщили в областной клинической больнице, до прошлого года 25-летний Радель даже не подозревал о наличии серьезного недуга, жил как многие ровесники - учился, зарабатывал на жизнь и даже курил. Но неожиданно у полного сил парня появилась одышка. А позже выяснилось, что в растянутых камерах сердца сформировались тромбы, которые стали причиной трех инсультов за год.
"Если заболевание прогрессирует длительное время, сердце растягивается до очень больших размеров и начинает занимать практически всю грудную клетку, - поясняет заведующий отделением кардиохирургии Михаил Нуждин. - Оно формирует огромную полость, под которую потом приходится подыскивать орган достаточного размера".
Сложного пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию. В ноябре прошлого года Радель бросил курить и соблюдал все назначения врачей, чтобы дожить до пересадки. Как только появилось подходящее по параметрам сердце, парня госпитализировали и стали готовить к операции.
"В момент изъятия донорского органа пациента сразу отправляют операционную. Но только после подтверждения хирургов, что сердце подходит по параметрам и операция возможна, мы начинаем этап анестезии, - рассказывает анестезиолог-реаниматолог Игорь Глазунов. - Все возможное делается для экономии времени, ведь сердце не живет вне организма, и время работает против нас".
Во время пересадки пациент некоторое время обходится вообще без сердца: его подключают к аппарату искусственного кровообращения. Кроме того, в клинике есть и другое оборудование, способное поддерживать жизнь, заменяя функцию сердца и легких. В России максимальный зарегистрированный период жизни на аппаратах - 57 дней.
Врачи не относят операции по трансплантации сердца к самым сложным. Но поясняют, что важно учитывать множество нюансов - состояние пациента, разновидность патологии, срок заболевания и время, которое он прожил. Особенно важно, чтобы при трансплантации совпадали расположение сосудов и их диаметр. А в послеоперационном периоде нужно точно подобрать препараты и их дозы, чтобы организм не начал отторгать пересаженный орган.
В Челябинском центре трансплантологии при ЧОКБ первая операцию по пересадке сердца сделали в 2017 году. За это время проведено 17 успешных трансплантаций. В листе ожидания, к сожалению, остается гораздо больше нуждающихся.