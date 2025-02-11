Врачи помогли мужчине, который перенес три инсульта за год

В Челябинске успешно прооперировали молодого человека с наследственным заболеванием - дилатационная кардиомиопатия. Он стал самым молодым пациентом, которому потребовалась пересадка сердца.

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Как сообщили в областной клинической больнице, до прошлого года 25-летний Радель даже не подозревал о наличии серьезного недуга, жил как многие ровесники - учился, зарабатывал на жизнь и даже курил. Но неожиданно у полного сил парня появилась одышка. А позже выяснилось, что в растянутых камерах сердца сформировались тромбы, которые стали причиной трех инсультов за год.

" Е с л и з а б о л е в а н и е п р о г р е с с и р у е т д л и т е л ь н о е в р е м я , с е р д ц е р а с т я г и в а е т с я д о о ч е н ь б о л ь ш и х р а з м е р о в и н а ч и н а е т з а н и м а т ь п р а к т и ч е с к и в с ю г р у д н у ю к л е т к у , - п о я с н я е т з а в е д у ю щ и й о т д е л е н и е м к а р д и о х и р у р г и и М и х а и л Н у ж д и н . - О н о ф о р м и р у е т о г р о м н у ю п о л о с т ь , п о д к о т о р у ю п о т о м п р и х о д и т с я п о д ы с к и в а т ь о р г а н д о с т а т о ч н о г о р а з м е р а " .

Сложного пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию. В ноябре прошлого года Радель бросил курить и соблюдал все назначения врачей, чтобы дожить до пересадки. Как только появилось подходящее по параметрам сердце, парня госпитализировали и стали готовить к операции.

" В м о м е н т и з ъ я т и я д о н о р с к о г о о р г а н а п а ц и е н т а с р а з у о т п р а в л я ю т о п е р а ц и о н н у ю . Н о т о л ь к о п о с л е п о д т в е р ж д е н и я х и р у р г о в , ч т о с е р д ц е п о д х о д и т п о п а р а м е т р а м и о п е р а ц и я в о з м о ж н а , м ы н а ч и н а е м э т а п а н е с т е з и и , - р а с с к а з ы в а е т а н е с т е з и о л о г - р е а н и м а т о л о г И г о р ь Г л а з у н о в . - В с е в о з м о ж н о е д е л а е т с я д л я э к о н о м и и в р е м е н и , в е д ь с е р д ц е н е ж и в е т в н е о р г а н и з м а , и в р е м я р а б о т а е т п р о т и в н а с " .

Во время пересадки пациент некоторое время обходится вообще без сердца: его подключают к аппарату искусственного кровообращения. Кроме того, в клинике есть и другое оборудование, способное поддерживать жизнь, заменяя функцию сердца и легких. В России максимальный зарегистрированный период жизни на аппаратах - 57 дней.

Врачи не относят операции по трансплантации сердца к самым сложным. Но поясняют, что важно учитывать множество нюансов - состояние пациента, разновидность патологии, срок заболевания и время, которое он прожил. Особенно важно, чтобы при трансплантации совпадали расположение сосудов и их диаметр. А в послеоперационном периоде нужно точно подобрать препараты и их дозы, чтобы организм не начал отторгать пересаженный орган.

В Челябинском центре трансплантологии при ЧОКБ первая операцию по пересадке сердца сделали в 2017 году. За это время проведено 17 успешных трансплантаций. В листе ожидания, к сожалению, остается гораздо больше нуждающихся.