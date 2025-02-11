Четвертому пациенту в США успешно пересадили свиную почку

Хирурги из Массачусетской больницы общего профиля успешно провели четвертую в США трансплантацию свиной почки. Реципиентом генетически модифицированного органа стал 66-летний мужчина с почечной недостаточностью. Операция состоялась в конце января, вскоре после того, как через аналогичную трансплантацию прошла женщина в Алабаме. Это значительный шаг в решении критической нехватки донорских органов.

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Новая трансплантация — часть первых клинических испытаний, утвержденных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Их цель — проверка возможности долговременного функционирования генетически модифицированных органов у людей.

Пациент, Тим Эндрюс из Нью-Хэмпшира, более двух лет проходил диализ и переносил его очень тяжело. У него даже случился сердечный приступ вскоре после начала диализа. К августу прошлого года, когда он начал обсуждать трансплантацию с врачами, он не мог обходиться без инвалидной коляски. Спустя всего неделю после получения свиного почки Эндрюс был достаточно здоров, чтобы покинуть больницу.

Если трансплантации органов свиней окажутся безопасными и эффективными, остаются вопросы об их стоимости и страховом покрытии. Большинство пациентов с почечной недостаточностью не могут работать и пока неизвестно, будет ли страховка покрывать такие операции в будущем.

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Свиней для трансплантации органов в США генетически модифицируют несколько биотехнологических компаний. Почка, которую получил Эндрюс, была от свиньи от компании eGenesis, с 69 генетическими изменениями, включая 59 — для снижения риска вирусных инфекций.

Хотя Эндрюс и еще одна пациентка, Тована Луни из Алабамы, успешно восстановились после получения свиных почек, двое других пациентов скончались вскоре после процедур в прошлом году.

Доктор Тацуо Кавай, ведущий хирург операций в Массачусетской больнице общего профиля: