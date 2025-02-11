Девять американцев ослепли из-за препарата для похудения

Все большее число американцев сталкивается с опасными побочными эффектами от приема препарата для похудания Ozempic. По данным издания Daily Mail, использование лекарства может привести к слепоте.

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Как отмечают эксперты, прием Ozempic приводит к воспалениям и блокировке доступа крови к глазам. Это может стать причиной полной потери зрения. Уже известно о девяти подобных случаях в США. Все ослепшие пациенты принимали вещество семаглутид, являющееся активным составляющим Ozempic.

Daily Mail приводит историю одной пациентки, которая страдает диабетом. На следующий день после приема Ozempic, она ослепла на левый глаз. Она прекратила прием лекарства на два месяца, а затем снова начала его принимать. Через две недели женщина потеряла зрение и на правый глаз. Кроме того, описываются случаи, когда из-за использования Ozempic пациенты получали повреждение кровеносных сосудов в сетчатке, а также сталкивались с кровотечением.

По словам экспертов, точные причины слепоты еще следует установить в результате исследований, однако уже сейчас ясно, что такие препараты, как Ozempic, быстро снижающие уровень сахара в крови, могут повредить кровеносные сосуды и вызвать слепоту.

Популярность Ozempic резко возросла в том числе и за счет рекламы в социальных сетях. Якобы эффективность препарата рекламировал, в частности, Илон Маск. По слухам, Ozempic активно используется американским политиками и голливудским звездами.