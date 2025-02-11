Врачи спасли от ампутации женщину, наступившую на ржавый гвоздь

Врачи дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы спасли 43-летнюю пациентку с сахарным диабетом, которая едва не лишилась ноги, затянув с лечением травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

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Женщина наступила на ржавый гвоздь, но не спешила обращаться за помощью. В итоге у нее развились флегмона (острое разлитое гнойное воспаление жировой клетчатки — «Газета.Ru») и гангрена. Из-за тяжелых осложнений медикам пришлось удалить пациентке один палец.

Врачи подчеркнули, что своевременное обращение за помощью позволило бы пациентке избежать подобных последствий.

« З а т я г и в а т ь н е л ь з я , п о т о м у ч т о в с л у ч а е с с а х а р н ы м д и а б е т о м л ю б а я т р а в м а м о ж е т о б е р н у т ь с я т я ж е л ы м и о с л о ж н е н и я м и в в и д е д о л г о н е з а ж и в а ю щ и х я з в , ф л е г м о н и , к а к в с л у ч а е с д а н н о й п а ц и е н т к о й , п р и в е с т и к г а н г р е н е . К у р с л е ч е н и я з а н я л т р и м е с я ц а , и н а м у д а л о с ь о с т а н о в и т ь р а с п р о с т р а н е н и е и н ф е к ц и и » , — п о д е л и л с я х и р у р г п о л и к л и н и к и В е р а З а р е ч и н а .

Сейчас, по словам медика, пациентка чувствует себя хорошо. Она наблюдается у врача-эндокринолога по месту жительства.