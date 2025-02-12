В Минздраве заявили о снижении числа абортов за десять лет

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко заявила, что число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шешко, стойкое снижение числа абортов стало результатом работы Минздрава совместно с органами государственной власти.

« И м ы в и д и м в э т о м т о ж е о п р е д е л е н н ы е р е з е р в ы п о в ы ш е н и я р о ж д а е м о с т и » , — с к а з а л а о н а н а з а с е д а н и и в Совете Федерации, посвященном государственному докладу о положении детей и семей в России за 2023 год.

Шешко отметила, что в стране также возрастет количество процедур экстракорпорального оплодотворения, что также способствует увеличению рождаемости.

5 февраля стало известно, что депутаты заксобрания Санкт-Петербурга подготовили законопроект, предлагающий распространить на все регионы России меру поддержки молодых родителей, которая подразумевает выдачу им подарочного комплекта принадлежностей и вещей для новорожденных.

В конце января патриарх Кирилл на пленарном заседании 13-х Рождественских парламентских встреч заявил о необходимости продвигать традиционные ценности для улучшения демографии в России.