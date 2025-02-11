В Москве прошли торжественные мероприятия в рамках проведения Филатовского культурного форума

В Москве в «Доме русского зарубежья им. А. Солженицына» прошли торжественные мероприятия в рамках проведения Филатовского культурного форума – уникального проекта, приуроченного к 150-летию со дня рождения академика Владимира Петровича Филатова. Форум организован Международным фондом развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова и реализуется при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства здравоохранения РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и научном сопровождении Российской академии наук.

© Екатерина Диброва с победителями Всероссийского фотоконкурса, пресс-служба Филатовского культурного форума

Торжественные мероприятия собрали более 400 участников в офлайн-формате. С приветственным словом к участникам и гостям обратилась президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, академик РАЕН, член Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике Екатерина Диброва. Она отметила, что юбилейный 150-й год со дня рождения академика Филатова – прекрасный повод, чтобы создать и укрепить мостик между современной молодежью, молодыми учеными и наследием великого врача и ученого.

Говоря о значении личности академика В.П. Филатова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко сказала, что сейчас перед российской наукой стоит множество актуальных задач, в достижении которых пример великого академика играет большую роль.

« Д о с т и ж е н и е т е х н о л о г и ч е с к о г о с у в е р е н и т е т а в с ф е р е м е д и ц и н ы т р е б у е т о т н а с н е т о л ь к о с о в р е м е н н ы х р е ш е н и й , н о и г л у б о к о г о п о н и м а н и я н а ш и х и с т о р и ч е с к и х к о р н е й . М о л о д ы е у ч е н ы е и в р а ч и д о л ж н ы н е т о л ь к о и з у ч а т ь с о в р е м е н н ы е т е х н о л о г и и , н о и в д о х н о в л я т ь с я п р и м е р а м и т е х , к т о с т о я л у и с т о к о в р о с с и й с к о й н а у к и , – о т м е т и л а Святенко, – Владимир Петрович Филатов – это не просто ученый, это пример человека, который всю свою жизнь посвятил служению науке и людям. Его убеждения, его преданность делу, его вера в силу науки – все это должно стать основой для формирования нового поколения российских медиков».

В рамках научно-практической конференции «Филатовские чтения» в «Титульной сессии, посвященной 150-летию Академика В.П. Филатова» с приветственным словом выступили руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева, научный руководитель ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко», академик РАН Рамил Хабриев, директор центра медицинской реабилитации, доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Сеченовского Университета Константин Терновой.

« И к о г д а м ы о б р а щ а е м в з о р ы к Владимиру Петровичу Филатову, такой ценностный ориентир предстает перед нами. Человек, который вышел за рамки профессионального сообщества. Человек – эпоха, символ национальных традиций, символ служения стране и своего гражданского долга. В России колоссальный научный потенциал. Россия была, есть и обязательно будет, благодаря молодому поколению, первой на мировой научной арене. Это приоритет отечественной науки», – сказала Елена Малышева.

В рамках обзорной сессии «Мои открытия должны остаться за Россией», открывающей деловую программу конференции, состоялось знакомство с деятельностью и с историей научных достижений и разработок Владимира Петровича Филатова. Прошел показ фильма об академике, созданного Международным фондом развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова.

© Екатерина Диброва с Олегом Глазачевым и Рамилом Хабриевым, пресс-служба Филатовского культурного форума

В целом научно-практическая конференция «Филатовские чтения» стала площадкой для обсуждения научных, фундаментальных и клинических направлений, разработанных академиком. Мероприятие объединило ученых, врачей и молодых исследователей. Среди спикеров конференции – профессор кафедры нормальной физиологии Сеченовского Университета, руководитель научного направления Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Олег Глазачев и доцент, доктор медицинских наук, врач высшей категории, кератотрансплантолог Оганес Оганесян.

После конференции состоялась премьера Спектакля-посвящения «Каждый человек должен видеть солнце», которая получила большой отклик. Уникальные факты жизни, детали, погружающие в атмосферу тех лет и сама история жизни «обыкновенного русского гения» – академика Владимира Петровича Филатова увлекла зрителей. В основу сценария легли письма академика, его супруги и соратницы В.В. Скородинской, литературные произведения, связанные с жизнью и профессиональной деятельностью великого врача и воспоминания коллег и последователей, которые ранее не были опубликованы.

« С о з д а в а я э т о т с п е к т а к л ь , м ы с т а в и л и ц е л ь в с е с т о р о н н е п о к а з а т ь л и ч н о с т ь Владимира Петровича. Его жизненный и профессиональный путь – это настоящий подвиг, который может вдохновить наше поколение. Филатов был лицом отечественной медицины и всей России», – рассказал режиссер-постановщик спектакля – член гильдии кинорежиссеров России, член Союза кинематографистов Игорь Маслов-Коробейников.

Впечатлениями об участии в спектакле поделились и исполнители главных ролей, заслуженные артисты России Ольга Кабо и Владислав Демченко.

© Ольга Кабо и Владислав Демченко, пресс-служба Филатовского культурного форума

« Д л я м е н я б о л ь ш а я ч е с т ь у ч а с т в о в а т ь в с п е к т а к л е , п о с в я щ е н н о м т а к о м у в е л и к о м у у ч е н о м у . Я з н а ю , с к о л ь к о Владимир Петрович Филатов сделал для нашей страны и всего Мира. Он дарил людям возможность видеть – он дарил им солнце. И сегодня крайне важно продолжать его начинания и хранить то научное наследие, которое он нам оставил», – поделилась впечатлениями Ольга Кабо. «Спектакль «Каждый человек должен видеть солнце» – это история о величайшем академике Филатове, выдающемся офтальмологе и талантливом поэте и художнике, который был предан своей родине – России. Он совершил важнейшие научные открытия и оставил наследие, которым мы должны гордиться. Чтобы понять жизнь человека – надо ее прожить. Мне было невероятно интересно прикоснуться к этой истории жизни великого человека», – отметил Владислав Демченко.

Филатовский культурный форум стал площадкой для вовлечения и реализации творческого потенциала медицинского сообщества. В рамках Форума состоялся Всероссийский фотоконкурс, на который было подано 693 заявки из 69 субъектов России. Работы 40 финалистов были представлены на фотовыставке, а победители пяти номинаций из Севастополя, Шебекино, Санкт-Петербурга и Асбеста (Свердловской области) были приглашены для награждения в Москву за счет средств Президентского фонда культурных инициатив. Вторая выставка работ финалистов состоится уже 5 марта в Республике Мордовия, Саранске – малой родине академика Филатова.

Еще одной частью торжественного мероприятия стала Презентация библиографического Сборника о В.П. Филатове, куда вошли неопубликованные ранее письма и материалы из личного архива академика, а также анонсировано переиздание трудов академика.

Обширная программа позволила не только отдать дань уважения великому ученому за все его обширное научное наследие, которое положило фундамент многим современным разработкам, но и узнать больше о его личности. Пример Филатова – настоящего патриота своей страны и профессии – это именно то, на что должны равняться современные ученые. Филатовский культурный форум стал первым мероприятием юбилейного года, посвященного 150-летию со дня рождения академика В.П. Филатова. Следующие мероприятия, в числе которых фотовыставка и показ фильма об ученом, состоятся на малой родине Владимира Петровича – в Саранске, Республика Мордовия.