Стало известно о ситуации с ковидом в России

Число случаев госпитализации с COVID-19 в России снизилось за неделю на 17,2%
За прошедшую неделю количество случаев госпитализации с коронавирусом в России уменьшилось на 17,2%, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«По состоянию на 11 февраля, в России за шестую неделю 2025 года (с 3 по 9 февраля) госпитализирован 921 человек – на 17,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Выздоровели 8 тыс. 366 человек – на 9,5% меньше по сравнению с показателем предыдущей недели. Зафиксировано 17 летальных исходов. Увеличилось число госпитализаций в 19 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах оно выше, чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 4,89 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 10,4%», – говорится в сообщении.
Отмечается, что рост заболеваемости отмечен в 20 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах показатель выше, чем в среднем по стране.