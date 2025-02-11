Стало известно о ситуации с ковидом в России

За прошедшую неделю количество случаев госпитализации с коронавирусом в России уменьшилось на 17,2%, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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« П о с о с т о я н и ю н а 1 1 ф е в р а л я , в Р о с с и и з а ш е с т у ю н е д е л ю 2 0 2 5 г о д а ( с 3 п о 9 ф е в р а л я ) г о с п и т а л и з и р о в а н 9 2 1 ч е л о в е к – н а 1 7 , 2 % м е н ь ш е , ч е м н а п р е д ы д у щ е й н е д е л е . В ы з д о р о в е л и 8 т ы с . 3 6 6 ч е л о в е к – н а 9 , 5 % м е н ь ш е п о с р а в н е н и ю с п о к а з а т е л е м п р е д ы д у щ е й н е д е л и . З а ф и к с и р о в а н о 1 7 л е т а л ь н ы х и с х о д о в . У в е л и ч и л о с ь ч и с л о г о с п и т а л и з а ц и й в 1 9 с у б ъ е к т а х Р Ф , в т о м ч и с л е в 1 2 р е г и о н а х о н о в ы ш е , ч е м в с р е д н е м п о Р о с с и и . П о к а з а т е л ь з а б о л е в а е м о с т и н о в о й к о р о н а в и р у с н о й и н ф е к ц и е й з а п р о ш е д ш у ю н е д е л ю н а 1 0 0 т ы с . н а с е л е н и я с о с т а в и л 4 , 8 9 и с н и з и л с я п о с р а в н е н и ю с п р е д ы д у щ е й н е д е л е й н а 1 0 , 4 % » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что рост заболеваемости отмечен в 20 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах показатель выше, чем в среднем по стране.