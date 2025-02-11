Приморские медики провели трехлетнему ребенку уникальную операцию на гортани
В Приморье врачи краевой детской клинической больницы №1 выполнили уникальную операцию по расширению трахеи трехлетнему пациенту. Операция, которая проведена впервые в истории региона, длилась несколько часов, сообщается на сайте правительства края.
Реконструктивное вмешательство на гортани и трахее считается высшим мастерством в оториноларингологии.
"Малыш уже находился под наблюдением в нашем лор-отделении, потому что с рождения у него установлена специальная трубка в трахею - трахеостома - для обеспечения проходимости дыхательных путей и вентиляции легких. Операция прошла хорошо. Сейчас будем ждать контрольных показателей", - рассказал заведующий отделением эндоскопии больницы Алексей Ткачук.
Теперь ребенок может дышать самостоятельно. Ранее практики удаления трахеостомы у детей в Приморье не было, для лечения юных пациентов отправляли в Москву. Теперь дети с подобным диагнозом будут получать высококвалифицированную медицинскую помощь в своем регионе.