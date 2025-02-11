Медики провели трехлетнему ребенку уникальную операцию на гортани

В Приморье врачи краевой детской клинической больницы №1 выполнили уникальную операцию по расширению трахеи трехлетнему пациенту. Операция, которая проведена впервые в истории региона, длилась несколько часов, сообщается на сайте правительства края.

Реконструктивное вмешательство на гортани и трахее считается высшим мастерством в оториноларингологии.

" М а л ы ш у ж е н а х о д и л с я п о д н а б л ю д е н и е м в н а ш е м л о р - о т д е л е н и и , п о т о м у ч т о с р о ж д е н и я у н е г о у с т а н о в л е н а с п е ц и а л ь н а я т р у б к а в т р а х е ю - т р а х е о с т о м а - д л я о б е с п е ч е н и я п р о х о д и м о с т и д ы х а т е л ь н ы х п у т е й и в е н т и л я ц и и л е г к и х . О п е р а ц и я п р о ш л а х о р о ш о . С е й ч а с б у д е м ж д а т ь к о н т р о л ь н ы х п о к а з а т е л е й " , - р а с с к а з а л з а в е д у ю щ и й о т д е л е н и е м э н д о с к о п и и б о л ь н и ц ы Алексей Ткачук.

Теперь ребенок может дышать самостоятельно. Ранее практики удаления трахеостомы у детей в Приморье не было, для лечения юных пациентов отправляли в Москву. Теперь дети с подобным диагнозом будут получать высококвалифицированную медицинскую помощь в своем регионе.